"Любящая и послушная": человек в Индонезии "женился" на рисоварке, но через несколько дней "развелся" (фото)

Преимущество "невесты" и стала причиной развода.

В Индонезии мужчина "женился" на своей рисоварке. На праздничную церемонию он одел традиционную белую одежду, а электрический прибор он украсил фатой невесты.

Об этом сообщает NDTV и India Today.

В Сети опубликовали фотографии так называемой свадьбы, которые активно распространяют и обсуждают пользователи. На одной фотографии Анам подписывает свадебные документы, выполняя требования законодательства для церемонии. На другом фото он целует свою "невесту".

В заметке к своему сообщению в соцсети мужчина сказал, что он "женился" на рисоварке, поскольку она "белая, любящая и послушная". Впрочем, супружеская жизнь Анама была недолгой.

Как оказалось, через четыре дня Анам "развелся" со своей "женой-рисоваркой". Он обьяснил, что "невеста" умеет готовить только рис.

По данным местных СМИ, Анам - известная индонезийская знаменитость. Он часто выполняет необычные поступки для развлечения своих подписчиков.

Напомним, в США 31-летняя женщина вышла замуж за отца своего бывшего мужа, которому 60 лет. Сейчас у пары тоже есть ребенок, а бывшая жена даже общается с бывшим и сыном своего нового избранника. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку