Любые попытки РФ провести "референдумы" под дулом автомата на оккупированных территориях Украины не будут признаны — ЕС

В Европейском Союзе подчеркнули, что они не признают никаких попыток России провести так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины с целью провозглашения новых "народных республик" или присоединения к РФ.
Также в Евросоюзе осудили принудительную депортацию украинцев в РФ и так называемые "фильтрационные лагеря".
Об этом заявили в миссии Евросоюза при ОБСЕ на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.
"Мы подтверждаем наше решительное осуждение попыток РФ по созданию нелегитимных альтернативных административных структур в Херсоне, Мариуполе и других городах Украины. Любые попытки Кремля провести так называемые референдумы под дулом автомата на территориях, находящихся под контролем российской армии, с целью провозглашения новых "народных республик" или присоединения к России, являются незаконными и не будут признаны ", – говорится в заявлении.
Напомним, оккупанты готовятся провести "рефендумы" по присоединению украинских территорий к РФ. О таком намерении заявили российские военные и коллаборанты в Херсонской области и уничтоженном ими же Мариуполе.
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