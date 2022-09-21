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Людей бьют об асфальт: в Санкт-Петербурге силовики жестоко разгоняют протесты против мобилизации

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Фото: SOTA / ©
Фото: SOTA / ©
Фото: SOTA / ©
Фото: SOTA / ©
Фото: SOTA / ©
Фото: SOTA / ©
Фото: SOTA / ©

В Санкт-Петербурге 21 сентября люди вышли на протест против объявленной в России частичной мобилизации. Силовики начали массово задерживать демонстрантов.

На акцию протеста возле Исаакиевского собора собралось около 50 человек.

Об этом сообщают ряд Telegram-каналов.

Митингующие стали в сцепку, которую пытаются разорвать силовики. Они бьют мужчин дубинками. Опубликовано также видео, на котором целая группа российских силовиков избивают беззащитную женщину.

Начались массовые задержания протестующих. Силовики достаточно жестко "зачищают" Гостиный двор. Людей бьют об асфальт, стягивают обувь и забрасывают в автозаки.

По всей России задержали по меньшей мере 425 участников протестов против мобилизации, свидетельствуют данные "ОВД-Инфо".

Напомним, 31 сентября в разных уголках России люди вышли на протесты после оглашения президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации.

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