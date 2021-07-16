Людей снимают с крыш вертолетами: Бельгия страдает от разрушительных наводнений

Из-за стихийного бедствия в Бельгии погибли по меньшей мере 23 человека.

В бельгийских провинциях Льеж и Намюр, которые объявлены зоной стихийного бедствия из-за мощных осадков и наводнения, спасатели и военные занимаются спасением и эвакуацией населения из затопленных помещений. Об этом сообщает агентство iDNES.

В пятницу, 16 июля, местные СМИ сообщили, что наводнение привело к гибели по меньшей мере 23 человек. Премьер-министр Валлонии (одной из трех земель Бельгии) Элио Ди Рупо предупредил, что число погибших может возрасти еще больше. "В четверг вечером сотни людей все еще были заблокированы в своих домах", — сказал он.

Для освобождения людей из водяной ловушки применяют военные вертолеты, которыми эвакуируют людей с крыш затопленных домов. К счастью, вода начала уже сходить, но в пострадавшие районы не удается добраться даже с помощью внедорожников.

По данным бельгийской полиции, кроме автомобильных дорог, в Валлонии пострадали также большинство железнодорожных линий, в регионе более 41 000 людей остались без электричества, поскольку под водой находятся сотни трансформаторных станций.

Также читайте Наводнение в оккупированном Крыму: более 160 человек до сих пор живут в пунктах временного размещения

Армия направила военные подразделения в четыре из десяти бельгийских провинций, чтобы помочь со спасением и эвакуацией. Для пострадавших разбиты палаточный лагерь возле известного курортного городка Спа.

Вчера власти Бельгии призвала жителей Льеже эвакуироваться, если они проживают у реки Маза, в которой продолжался подъем уровня воды.

Общее число жертв массовых штормов, сопровождающиеся наводнениями, в Западной Европе уже превысило сотню. Наиболее пострадавшей страной является Германия, где власть уже сообщает о 103 жертвах. Штормы и наводнения затронули также Люксембург и Швейцарию.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку