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Люди больше не нужны? Изображение, созданное искусственным интеллектом, выиграло престижный фотоконкурс

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
389
Время на прочтение
4 мин
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Люди больше не нужны? Изображение, созданное искусственным интеллектом, выиграло престижный фотоконкурс

Фото: CNN

Немецкий фотохудожник Борис Эльдагсен выиграл в престижном конкурсе Sony World Photography Award 2023 в категории "Креатив" с фотографией, созданной искусственным интеллектом (ИИ). Именно поэтому он отказался от награды. Работа называется "Фальшивое воспоминание: Электрик".

Жуткое черно-белое изображение показывает двух женщин разных поколений — старшая женщина, кажется, держится за младшую женщину сзади.

Организаторы заявили, что им было известно об определенном участии искусственного интеллекта, но заявили, что были "преднамеренные" попытки ввести их в заблуждение.

Эльдагсен надеется, что его действия развернут дискуссию вокруг проблемы и приведут к "отдельным соревнованиям для изображений, созданных ИИ".

В заявлении, опубликованном на его веб-сайте, Эльдагсен сказал, что он был "наглой обезьяной", пытаясь начать дискуссию вокруг искусственно созданных изображений.

Спасибо, что выбрали мое изображение и сделали этот момент историческим, поскольку это первое изображение, созданное искусственным интеллектом, которое выиграло в престижном международном конкурсе ФОТОГРАФИИ. Кто из вас знал или подозревал, что его создал искусственный интеллект? Что-то с этим не так, правда?

Он продолжил: “Изображение искусственного интеллекта и фотография не должны конкурировать друг с другом в борьбе за подобную награду. Это разные сущности. ШИ – это не фотография. Поэтому я не приму награду».

Он сказал, что подал заявку «как наглая обезьяна», чтобы узнать, подготовлены ли конкурсы для участия в образах ИИ. Оказалось, что нет”.

"Не о победе"

Эльдагсен сказал CNN во вторник: "Это свидетельствует о том, что на данный момент мир фотографии был застигнут врасплох после этой разработки, что незаметно вы можете создавать изображения, которые выглядят как фотография, но вам не нужно иметь навыки и опыт фотографов".

Он сказал, что искусственный интеллект вызвал у многих фотографов ощущение "угрозы и страха, что они потеряют работу, что и произойдет вероятно". Эльдагсен отметил, что его намерением было не создать проблему, а начать важный разговор.

"Речь не шла о том, чтобы что-то выиграть", — сказал он. "Я просто проводил тест, чтобы увидеть, они в курсе — как хакер, который взламывает систему не для того, чтобы использовать ее, а чтобы увидеть, есть ли в ней слабые места".

В дальнейших заявлениях на своем веб-сайте он сказал, что сообщил организаторам об участии ИИ.

Организаторы сообщили, что в 2023 году было зафиксировано самое большое количество работ за 16-летнюю историю премии. На конкурс был направлен более 415 000 изображений, более 180 000 из них подошли к профессиональным категориям.

В каждой категории были выбраны три финалиста, а также пять-семь фотографов, вошедших в краткий список. Отобранные изображения были сняты фотографами из более чем 30 стран мира в разных местах: от заброшенного цементного завода в Китае до рыбного рынка в Сомали.

Утверждения, вводящие в заблуждение

Всемирная организация фотографии, которая проводит конкурс, сообщила CNN в заявлении во вторник, что во время обмена информацией с Эльдагсеном перед объявлением его победителем категории 14 марта он подтвердил совместное создание этого изображения с помощью ИИ.

"Креативная категория открытого конкурса приветствует различные экспериментальные подходы к созданию изображений от цианотипии и рентгенографии к передовым цифровым практикам", — сообщили организаторы.

“Таким образом, после нашей переписки с Борисом и гарантий, которые он предоставил, мы считали, что его запись соответствует критериям для этой категории, и мы поддержали его участие. Кроме того, мы с нетерпением ожидали участия в более углубленном обсуждении по этой теме и приветствовали стремление Бориса к диалогу, подготовив вопросы для специального вопроса и ответы с ним для нашего веб-сайта. Поскольку он [Эльдагсен] решил отказаться от своей награды, мы приостановили наше сотрудничество с ним и в соответствии с его пожеланиями отстранили его от соревнований.

Учитывая его действия и дальнейшее заявление, в котором отмечаются его намеренные попытки ввести нас в заблуждение, и, следовательно, признание недействительным гарантий, которые он предоставил, мы больше не чувствуем, что способны вести с ним содержательный и конструктивный диалог».

В заявлении говорится, что организаторы признают "важность этой темы и ее влияние на создание имиджа сегодня".

"Хотя элементы искусственного интеллекта актуальны в художественном контексте создания изображений, награды всегда были и будут оставаться платформой для отстаивания совершенства и мастерства фотографов и художников, работающих в медиа", — добавила Всемирная организация фотографии.

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Дата публикации
Просмотры
389
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