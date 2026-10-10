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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Люди боятся чумы, а власти не верят: что происходит в российском городе после смерти молодой лаборантки

CNN пообщалась с жителями Шелехова, где жила и умерла Шипилова, а также соседних Иркутска и Ангарска.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Россия.

Россия. / © Associated Press

Сибирский город Шелехов в Иркутской области оказался в центре мирового внимания из-за опасений вспышки чумы. В то же время среди местных жителей ходят скептицизм и недоверие, ведь они живут без достоверной информации от власти, потому что не намного больше, чем сообщают новости и слухи в интернете.

Что происходит в русском городе и как реагируют люди, читайте в материале СNN.

В Роспотребнадзоре заявила, что 28-летняя Дарья Шипилова скончалась от пневмонии «неизвестного» происхождения. И хотя ведомство уменьшило вероятность связи болезни с ее работой в научно-исследовательском институте, однако поспешило изолировать людей, контактировавших с лаборанткой.

Российский медик, анонимно пообщавшийся с независимым изданием Lyudi Baikala, усомнился в заявлении службы о том, что болезнь и смерть женщины не была связана с ее работой. По его словам, для лабораторного подтверждения может потребоваться до десяти дней, ведь определить возбудителя уже на следующий день после вскрытия невозможно.

Что говорят о чуме местные жители

Одна из жительниц, представившаяся Евгенией, рассказала CNN, мол, все кажется «нормальным, будто ничего не произошло», но и она, и ее знакомые не доверяют публичным заявлениям власти. 36-летняя женщина заверила, что не паникует, но рассказала: ее подруга-фармацевт сообщила, что после появления слухов о чуме люди начали скупать антибиотики.

В то же время другая местная жительница, 26-летняя Екатерина, говорит, что не видит причин для тревоги, ведь всех контактировавших с лаборанткой изолировали. По ее словам, люди «живут обычной жизнью», «не поддаются безумию» и соблюдают меры безопасности.

В свою очередь, фармацевтка из Иркутска Екатерина рассказала, что в аптеке, где она работает, произошла распродажа «масок, антисептиков и антибиотиков тетрациклинового ряда». Мол, люди запасались «на всякий случай».

25-летняя Юлия рассказала, что людей уже ничем не удивишь. По ее словам, информации всегда не хватает, и такая ситуация, вероятно, характерна для всех регионов России.

Жители Шелехов рассказали изданию Lyudi Baikala, что в пятницу вечером в дом в Иркутске, где, вероятно, обитавшая умершая Дарья Шипилова, приехали три автомобиля. Люди в оранжевых защитных костюмах и противогазах начали дезинфицировать подъезды. Одна из жительниц вспомнила, что запах был невыносимым.

По ее словам, прибывшие представились работниками Роспотребнадзора и сообщили, что лаборантка умерла от смертельного вируса, однако других подробностей не рассказали. CNN не смог независимо подтвердить этот рассказ.

В то же время, пишет CNN, один из Иркутских жителей в Telegram иронически высмеял эвфемизмы, которыми российские власти описывают неприятные события. Он привел примеры: взрыв называют «хлопком», рецессию — «отрицательным ростом», пожар — «дымом», а отступление — «жестом доброй воли».

Комментируя ситуацию с возможной чумой, мужчина саркастически заметил, что ее могли бы назвать «пневмонией неизвестного происхождения».

«Каждый, кто заболеет этой пневмонией неизвестного происхождения, должен завернуться в простыню и ползти на кладбище. Но делайте это медленно, потому что главное — не создавать проблем для власти», — написал он.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что в Иркутской области произошел случай смерти от чумы. В Иркутской области ночью на 2 октября умерла 28-летняя лаборантка, которая могла заразиться после того, как во время работы разбила пробирку с возбудителем опасной инфекции. Ее госпитализировали с тяжелой пневмонией, но через несколько дней она умерла.

После ее смерти власти Иркутской области приняли карантинные меры — ограничения ввели в нескольких медицинских учреждениях региона. Впрочем, в Кремле проблемы не видят и даже поспешили успокоить россиян и посоветовали доверять исключительно официальной информации от Роспотребнадзора.

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