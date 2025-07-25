Люди горели заживо: на Кипре и в Турции растет количество жертв масштабных лесных пожаров

Лесной пожар.

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В результате крупных лесных пожаров на Кипре погибли два человека, а в соседней Турции количество погибших возросло до 12 человек. Возгорание произошло из-за сильной жары - температура достигла более +44°C.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Пожар, начавшийся два дня назад за пределами Лимасола на юге Кипра, быстро распространился из-за сильного ветра и охватил ряд горных сел к северу от этого города. По информации полиции, тела двух погибших обнаружили в сгоревшем автомобиле.

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Пожары стали сильнейшими на острове более полувека. Они опустошили обширные территории на юге Кипра, в частности, сельскохозяйственные угодья, уничтожили десятки домов в сельских общинах за пределами Лимасола в горах Троодос, оставив без жилья сотни людей.

По меньшей мере, шесть отдельных лесных пожаров пылают в Турции. Уже больше пяти дней страну охватила жара - температура колеблется на 6-12 градусов выше сезонной нормы. Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли заявил, что сильный ветер и большая жара создают "чрезвычайно опасные" условия по всей стране.

Десять пожарных погибли в среду во время борьбы с пожаром в западной провинции Эскишехир, а 14 получили ранения. Они сгорели заживо, когда пламя внезапно изменило направление, в результате чего их

Впоследствии огонь распространился на центральную провинцию Афенкарахисар, где были эвакуированы несколько городов и сел. В черноморской провинции Сакарья из-за лесного пожара закрыли ключевую автомагистраль и эвакуировали несколько деревень и небольших городов.

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Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения предупредила о серьезной угрозе нового масштабного распространения вируса Чикунгунья - опасная инфекция, которая передается через укусы комаров. Это заболевание, от которого до сих пор нет лечения, уже привело к росту числа заражений в ряде регионов мира.