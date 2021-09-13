Люди кричали и истекали кровью: в США от взрыва обрушился трехэтажный жилой дом

Люди кричали и истекали кровью: в США от взрыва обрушился трехэтажный жилой дом

Незадолго до инцидента в местную коммунальную службу поступил звонок о сильном запахе газа.

В американском штате Джорджия в воскресенье, 12 сентября, в результате взрыва в пригороде Атланты частично обвалилось трехэтажное здание, а четыре человека пострадали.

Об этом сообщает The Associated Press.

Причина взрыва пока неизвестна, однако, по словам заместителя начальника пожарно-спасательной службы округа Декалб Мелвина Картера, незадолго до инцидента в местную коммунальную службу поступил звонок о сильном запахе газа.

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Спасатели уже обыскали 90% здания и сейчас заняты укреплением остального комплекса для продолжения поисков вероятных жертв обрушения.

Капитан пожарной охраны Джейсон Дэниелс сказал, что два человека пропали без вести и, возможно, находились в одной из трех полностью разрушенных квартир, в которые чрезвычайники пока не смогли проникнуть из-за нестабильности конструкции.

В то же время телеканал WSB-TV со ссылкой на сотрудников пожарной службы сообщил, что двух упомянутых лиц нашли невредимыми. Жителей соседних домов эвакуировали.

21-летняя водитель Amazon Шантель Джефферсон припарковала свой фургон около пострадавшего здания и собирала пакеты, когда услышала "сильный взрыв", а деревья и мусор начали падать на ее автомобиль. По ее словам, люди выбегали из дома, крича и истекая кровью от полученных травм.

"Я была всего в нескольких дюймах от него. Я бы взорвалась, — поделилась девушка. — Я просто счастлива, что не попала туда".

По предварительным данным, пострадавшие получили легкие травмы, угрозы их жизни нет.

Ранее в американском штате Флорида идентифицировали последнюю жертву обрушения 12-этажки в Серфсайде вблизи Майами, которое произошло 24 июня. Всего в результате инцидента погибли 98 человек.

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