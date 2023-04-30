Люди падали на улицы без сознания: таинственный газ унес жизни 11 человек

В портовом городе Лудхияна в индийском штате Пенджаб погибли по меньшей мере 11 человек, а еще нескольких жителей города нашли дома без сознания. Причиной чрезвычайного происшествия называют утечку неизвестного газа.

Об этом сообщает в воскресенье, 30 апреля, BBC.

В местные спасательные службы поступили сообщения от жителей города, которые испытывали проблемы с дыханием. Опасную территорию перекрыли, а жители района были эвакуированы.

Сейчас известно об 11 погибших, среди которых женщины и дети. Еще четверо находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.

Источник утечки пока не установлен. Один из местных чиновников предположил, что газ мог распространяться из канализационных люков.

Заместителя комиссара Лудхианы Сурабхи Малика сообщил информационному агентству PTI, что проводится забор образцов воздуха из люков. Есть предположение, что какое-то химическое средство прореагировало с метаном в канализации.

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Местная депутат Раджиндер Пал Каур Чхина сообщила агентству Reuters, что инцидент произошел возле молочного магазина. "Люди, которые утром приходили покупать молоко, падали на улице без сознания", — рассказала она.

Команда Национальных сил реагирования на стихийные бедствия была направлена на место происшествия, рядом с которым расположены промышленные предприятия.

Издание сообщает, что утечки промышленного газа в Индии не редкость. Три года назад утечка газа на химическом заводе убила по меньшей мере 12 человек в городе Вишакхапатнам, штат Андхра-Праде.

Напомним, ранее pагадочная инфекционная болезнь, вызывающая головную боль и лихорадку, убила по меньшей мере пять человек в Танзании на востоке Африки.

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