"Люди плакали, просили никуда их не везти": Беларусь насильно перебросила полтысячи мигрантов к границе с Литвой

"Люди плакали, просили никуда их не везти": Беларусь насильно перебросила полтысячи мигрантов к границе с Литвой

Мигранты разбили лагерь у литовской границы, рядом с Капчаместской пущей у села Кадыш.

Мигранты из одного из лагерей на границе с Польшей заявили, что белорусские военные силой перевезли их к границе Литвы. Среди них, в частности, молодые мужчины, женщины, старики и дети до 12 лет, самому младшему — пять месяцев.

Об этом сообщает Delfi.

"Тех, кто был не в центре лагеря, посадили в большие машины, всех — детей, семьи, 500 человек. Приказывали садиться, сказали, что повезут в Польшу. Люди плакали, просили никуда их не везти, не отделять от лагеря и близких. Тогда белорусские пограничники стали стрелять в воздух. Нас посадили в машины и около часа куда-то везли", — сказали вони журналистам.

Напомним:

Миграционный кризис на белорусской границе обострился этим летом после того, как ЕС наложил санкции на Лукашенко и его окружение. В ответ белорусские власти увеличили количество рейсов в страны Ближнего Востока и Африку и начали свозить оттуда тысячи людей, которые затем из Беларуси пытаются попасть в Европу.

Накануне несколько сот нелегалов пытались прорваться из Беларуси в Польшу. Варшава стянула к границе более 12 тысяч военных.

из Беларуси в Польшу. Варшава стянула к границе более 12 тысяч военных. Тем временем ЕС готовит новый – уже пятый пакет санкций против Лукашенко. В "черный список" попадут белорусские чиновники, причастные к организации незаконного потока мигрантов.

Новости мира: Евросоюз готовит пятый пакет санкций против режима в Беларуси

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