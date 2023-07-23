Люди подлетели на несколько метров: в Германии водитель автомобиля въехал в толпу во время популярного автошоу

В Германии водитель автомобиля въехал в толпу посетителей автошоу Street Mag Show. В результате инцидента пострадали пять человек.

Об этом пишет DW.

Как стало известно, авария произошла во время выставки автомобилей в рамках американского автошоу Street Mag Show — пострадавших подбросило на несколько метров в воздух. Предварительно, причиной инцидента стала техническая неисправность. В полиции заявляют, что авария не имеет отношения к террористическому акту.

Во время инцидента водитель транспортного средства пытался затормозить и вытащить шар зажигания из авто, но машина все равно продолжила двигаться.

Напомним, что Германия готова защищать Польшу от "вагнеровцев".

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