"Люди поймут, что что-то не получается": у Путина не знают, что делать с псевдореферендумами

Администрация российского диктатора Путина не знает, что делать с так называемыми "референдумами" о "присоединении к России" захваченных территорий Украины, ведь армия РФ не смогла оккупировать Донецкую область.

Однако в администрации президента РФ пока не отказались от идеи провести осенью псевдореферендумы в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

Россия контролирует 60,25% Донецкой области, однако эта цифра не растет и месяц назад показатель составил 59,7%.

В Кремле надеялись, что смогут провести референдумы по присоединению всех этих территорий 11 сентября — в единый день голосования, когда в России пройдут выборы региональных парламентов и нескольких губернаторов. Однако, по плану российских властей, до этой даты войска РФ и ДНР должны полностью контролировать Донецкую область.

Теперь же в администрации Путина рассматривают другой вариант: референдумы должны состояться 11 сентября, но к России присоединят 60% территории Донецкой области. Если же войска позже смогут оккупировать оставшуюся территорию региона, то ее "будут присоединять к России по умолчанию".

Издание отмечает, что в мае-июне российские власти были уверены, что к сентябрю Донецкая область "уже какое-то время" будет под их контролем — и там можно будет "спокойно" подготовить референдум. Однако в Кремле вновь неправильно оценили ситуацию на фронте.

"Медуза" пишет, что российские власти очень не хотят снова переносить референдумы (сначала их планировали провести еще весной). Представители пророссийских администраций захваченных территорий даже подписали документы о подготовке к голосованию, а в населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей, а также самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" уже висят соответствующие билборды.

Однако у Путина уже работают над запасным сценарием, по которому голосование могут в очередной раз перенести в зиму. В Кремле надеются, что до декабря-января российские войска смогут захватить Донецкую область и не потерять контроль над уже оккупированными территориями.

При этом в Кремле понимают, что очередной перенос референдумов может смутить тех, кто поддерживает войну. Мол, люди поймут, что что-то не выходит, не подтверждаются расчеты и могут воспринять это за слабость.

У Путина пока не понимают, как избежать такого развития событий. Однако самих жителей оккупированных Россией территорий уже начали постепенно готовить к такому сценарию. Об этом свидетельствуют заявления главаря террористов в "ЛНР" Леонида Пасечника и заместителя председателя оккупационной военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерины Губаревой о том, что референдумы состоятся "только после захвата всей Донецкой области" без указания конкретных дат.

Издание отмечает: если референдумы перенесут на зиму, то вероятнее всего политтехнологам нужно будет разработать "новые слоганы и элементы идеологии" для их проведения. Пока же в администрации Путина разработали для референдумов концепцию "Новой России". Мол, после присоединения к России оккупированных территорий страна станет "сильнее и богаче" и "получит новое качество". Однако эта идеология не понравилась самому Путину и членам Совбеза, которые считают, что страна "возвращает свое, а не получает что-то новое". В результате сейчас жителей Херсонской и Запорожской областей агитируют на референдум слоганами "Вместе с Россией" и "Один народ".

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