Люди препятствуют поставке оружия: оппозиционерка сообщила о партизанском движении в Беларуси

Белорусская оппозиционерка Татьяна Мартынова рассказала подробности.

Блогер, оппозиционерка Татьяна Мартынова рассказала в интервью изданию OBOZREVATEL о партизанском рельсовом движении в Беларуси.

По ее словам, в Беларуси люди препятствуют поставке оружия.

"Это правда, рельсовая война идет, включая людей, работающих с документами. Потому что вопрос не только в том, чтобы что-то испортить, но и в том, чтобы об этом доложить демократическим силам, которые эту информацию распространяют дальше. Партизанская война, конечно, не в том объеме, в котором нам хотелось бы. Но она продолжается. Есть еще смелые белорусы внутри страны", — сказала Мартынова.

Напомним, белорусские солдаты не особо хотят воевать против Украины.

Путин деньгами пытается втянуть белорусов в войну.

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