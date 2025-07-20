Люди прыгали за борт: в Индонезии вспыхнуло судно с сотнями пассажиров

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Пассажирский теплоход "Barcelona 5" с 280 людьми на борту загорелся у острова Талисе в Индонезии. Люди в панике прыгали в воду, спасая себя от пламени.

Об этом сообщает The Sun.

Дата публикации 17:27, 20.07.25 Количество просмотров 13 В Индонезии вспыхнуло судно "Barcelona 5"

Трагедия произошла днем 20 июля у провинции Северный Сулавеси. Судно направлялось из порта округа Талауд в город Манадо, когда внезапно вспыхнуло пламя. По предварительным данным, по меньшей мере четыре человека погибли. Еще около 150 человек удалось спасти, однако судьба остальных пассажиров остается неизвестной.

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Местные СМИ опубликовали видео с места происшествия, на котором видно, как десятки пассажиров прыгают в воду, пытаясь скрыться от огня. Спасательные службы продолжают поисковую операцию в акватории вокруг места возгорания.

Индонезийские власти предупреждают, что количество жертв может возрасти. Причины возгорания судна пока не установлены. На место направлены дополнительные силы поисково-спасательных подразделений.

Ранее сообщалось, 3 июля, спасатели в Индонезии ищут 32 человек, пропавших без вести после аварии парома вблизи острова Бали. Судно KMP Tunu Pratama Jaya затонуло накануне вечером вскоре после выхода из порта Кетапанг в Баньюванге на Восточной Яве.