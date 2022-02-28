"Люди Путину уже не нужны": российский журналист Юрий Дудь потребовал остановить войну в Украине

Популярный блогер попытался объяснить, почему в России лидеры мнений чаще всего молчат.

Российский блогер и журналист Юрий Дудь осудил вторжение Кремля в Украину и потребовал остановить кровопролитие.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

В своем посте популярный блогер попытался объяснить, почему в России лидеры мнений зачастую молчат и не высказывают своего мнения в сторону политиков и, в частности Путина.

“В России происходит что-то несправедливое — ты хочешь об этом высказаться, но боишься, потому что живешь в репрессивном государстве. Люди Путину уже давно не нужны. Это было ясно и так, но сейчас еще и зарифмовалось бесконечными совещаниями за километровым столом: даже ближайшие соратники, даже в разгар тяжелейшей войны не приближаются к национальному лидеру и получают ядерные приказы из другого конца кабинета”, — написал Юрий Дудь.

Он также добавил, что кремлевские власти "сакрализовали День Победы", однако уже несколько дней скручивают и отправляют под админарест людей, которые выходят на митинги с плакатами "Нет войне".

“Не знаю, есть ли еще люди, которые имеют на Путина хоть какое-то влияние, но, допустим, есть. Не знаю, как они сейчас засыпают и просыпаются и что тренируют между пробуждением и сном. Но всем им хочется напомнить одно: человеческое достоинство сейчас — не в Крымских мостах и не в победах в Лиге чемпионов. Достоинство в том, чтобы высказать вашему начальнику свою позицию и объяснить ему, что за катастрофа происходит прямо сейчас. Эта война должна быть немедленно закончена”, — заключил Дудь.