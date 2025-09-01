ТСН в социальных сетях

Люди стали реже заниматься сексом, чем когда-либо в истории - исследование

В последние десятилетия сексуальная активность среди взрослых существенно снизилась. Если в 1990 году более половины взрослых имели секс еженедельно, то в 2024 этот показатель упал ниже 40%.

Секс

Секс / © Freepik

Сексуальная активность в мире падает – об этом свидетельствуют результаты General Social Survey , на которые ссылается The Wall Street Journal . Согласно данным, в 1990 году 55% взрослых людей занимались сексом по меньшей мере раз в неделю. К 2010-му показатель упал до 46%, а в 2024 году - до 37% .

Исследователи отмечают, что снижение касается всех групп — независимо от пола, возраста или семейного положения. Особенно заметен рост сексуальной пассивности среди молодежи: четверть опрошенных в возрасте 18–29 лет заявили, что вообще не имели секса в течение года, что вдвое больше, чем в 2010 году.

Аналитики объясняют такую тенденцию ростом использования смартфонов и соцсетей, распространением порно, увлечением видеоигр и снижением уровня социализации. Это приводит к тому, что люди меньше посещают вечеринки и реже заводят новые знакомства.

Эксперты предостерегают: уменьшение интимных контактов может отрицательно сказываться на психическом и физическом здоровье, ведь секс является важной составляющей качества жизни.

Напомним, в читательнице занялась сексом с тремя 11-классниками, пока ее муж был в армии.

