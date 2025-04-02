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"Люди становятся едой для медведей": Фицо дал разрешение на массовое уничтожение
Словакия является домом для популяции медведей в горных районах, где их количество составляет от 1000 до 3000 особей.
В среду, 2 апреля, правительство Словакии одобрило отстрел 350 медведей в этом году после серии нападений этих зверей, популяция которых значительно выросла за последние годы.
О решении словацкого правительства сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо, передает Reuters.
«Мы не можем жить в стране, где люди будут бояться ходить в лес, где люди станут едой для медведей», — сказал Фицо во время пресс-конференции, транслировавшейся в прямом эфире в Facebook.
На прошлой неделе медведь убил 59-летнего мужчину вблизи города Детва в центральной части страны, что стало последним случаем из серии нападений на людей за последние годы.
Словакия является домом для популяции медведей в горных районах, где их количество составляет от 1000 до 3000 особей.
В прошлом году словацкие охотники застрелили 144 медведя, что больше, чем в предыдущие годы. В Словакии в прошлом году зафиксировано 13 нападений медведей на людей.
Напомним, в прошлом году супруги из Беларуси во время туристического путешествия в горах Татрах в Словакии неожиданно встретились с медведем. Испуганная женщина пыталась убежать от зверя, упала с крутого склона и погибла.