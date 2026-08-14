Люди теряли сознание и блевали: пассажиры популярного лоукостера пожаловались на невыносимые условия

Лоукостер Ryanair / © Associated Press

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Пассажиры рейса ирландского лоукостера Ryanair из Мальты в Бирмингем заявили, что были вынуждены долгое время находиться в условиях невыносимой жары из-за проблем с кондиционированием. По словам очевидцев, некоторым людям стало плохо, несколько пассажиров якобы потеряли сознание, а других тошнило.

Об этом инциденте пишет Daily Mail.

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Рейс FR7268 должен был вылететь из Мальты в 17:40 10 августа, однако фактический вылет состоялся только около 19:00.

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В Ryanair объяснили задержку технической неисправностью, а впоследствии ситуацию осложнило состояние здоровья одного из пассажиров.

Люди ждали в автобусах и в раскаленном самолете

16-летняя пассажирка Ева Грегори рассказала, что сначала около 30 минут провела с семьёй в автобусе без кондиционера. Затем их пересадили в другой транспорт, где, по её словам, кондиционер работал лишь частично.

После этого пассажиры, по её словам, ещё около 20 минут ждали на перроне под палящим солнцем.

«Когда мы поднялись на борт, сразу стало очевидно, что кондиционер не работает», — рассказала девушка изданию NeedToKnow.

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По её словам, пассажиры провели в душном салоне более часа. Люди снимали верхнюю одежду из-за жары, а сама Ева почувствовала тошноту и пережила приступ паники.

Пассажиры якобы потеряли сознание

Ева утверждает, что видела, как двое людей потеряли сознание, а у некоторых других пассажиров поднялась тошнота.

«Двое людей потеряли сознание, хотя я не уверена, скольким именно стало плохо», — заявила она.

Пассажирка также пожаловалась на отсутствие бесплатной воды для людей, которым стало плохо. В то же время в Ryanair отметили, что экипаж открыл бортовые бары, где пассажиры могли приобрести напитки и закуски.

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По словам Евы, бортпроводники пытались не допустить посадки пассажиров до тех пор, пока проблема с кондиционированием не будет решена. Она особо подчеркнула, что не винит именно экипаж, который, по её мнению, пытался помочь людям.

На видео, опубликованном пассажиркой, видны люди в салоне самолета, в то время как экипаж, судя по всему, оказывает помощь отдельным пассажирам. По словам очевидцев, кондиционер начал постепенно работать уже после взлета.

Что говорят в Ryanair

В Ryanair подтвердили задержку рейса, но объяснили её техническими и медицинскими обстоятельствами.

«Этот рейс из Мальты в Бирмингем (10 августа) был задержан перед вылетом из-за незначительной технической неисправности воздушного судна, а впоследствии задержку усугубило состояние здоровья пассажира, которому стало плохо на борту», — заявил представитель авиакомпании Daily Mail.

По его словам, после проверки самолета инженерами воздушное судно было допущено к эксплуатации, а рейс вылетел из Мальты в 19:00 по местному времени.

Напомним, во время рейса Ryanair из Салоник в Мемминген пассажир получил серьезные травмы после того, как обломки поврежденного двигателя выбили иллюминатор самолета. Двигатель прошел ультразвуковую проверку в мае, но тогда никаких неисправностей обнаружено не было.

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