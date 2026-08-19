Люди убегали от авто: в Польше пьяный украинец разбил 10 машин

В Польше пьяный украинец повредил 10 машин у пляжа

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В польском поселке Жечицы у озера Дзержно Очень 30-летний украинец за рулем Volvo повредил 10 припаркованных автомобилей. Пьяного водителя сами очевидцы задержали еще до приезда полиции.

Об этом сообщает RMF24.

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Пьяный украинец разбил 10 автомобилей в Польше — что известно

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 15 августа, около 16.00 в районе улицы Пясковой. По данным правоохранителей, водитель Volvo врезался в припаркованный у пляжа транспорт.

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Всего повреждения получили десять машин: два кемпера и восемь легковых автомобилей, владельцы которых приехали из Рыбника, Гливице, Хожува, Водзислава-Шленского, а также из Лодзинского и Опольского воеводств.

Свидетели рассказали, что вынуждены были убегать от двигавшейся на большой скорости машины. Впоследствии Volvo застряло между припаркованными машинами. Тогда отдыхающие забрали у водителя ключи и осуществили гражданский арест.

Проверка показала, что содержание алкоголя в крови мужчины превышало 1,8 промилле. Кроме того, выяснилось, что у него уже был действующий судебный запрет на управление транспортными средствами. Во время задержания гражданин вел себя агрессивно.

В Польше пьяный украинец повредил 10 машин у пляжа

В результате происшествия никто из людей не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась. На месте работали экипажи дорожной полиции и судебно-медицинский техник. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения во время действия судебного запрета карается лишением свободы сроком до восьми лет.

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Украинцы в Польше — последние новости

Напомним, в польском городе Сехнице водитель Audi A4 в состоянии алкогольного опьянения влетел в дерево, перевозя в салоне и багажнике семь граждан Украины. В результате аварии четверо пассажирок оказались в больнице , а женщина из багажника получила тяжелые травмы позвоночника.

Ранее мы писали, что в Польше принудительно депортировали 39-летнего украинца из-за домашнего насилия и угроз своей партнерше. Правоохранители установили, что мужчина неоднократно попадал в поле зрения силовиков.

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