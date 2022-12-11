"Люди в форме ходят по домам и фотографируют": в Польше обучение военных наделало шума

В Польше в окрестностях города Оструда, что на севере страны, произошло недоразумение с военными, которые в рамках учений проводили плановые мероприятия по осмотру местности. Жители очень встревожились и восприняли их мошенниками.

Об этом пишут польские СМИ.

Сначала муниципальная служба в Лидзбарке-Варминском предупредила людей, что в окрестностях польского города якобы начали появляться мошенники, выдающие себя за военных. В сообщении говорилось, что мужчины одеты в форму и черные кепки, входили в дома, фотографировали и расспрашивали о недвижимости.

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"Мы предостерегаем от впуска таких людей в дом и подписания любых документов. В случае сомнений, просьба сообщить в полицию. Армия и полиция не проводят никаких подобных действий. Призываем вас быть бдительными", — говорилось в сообщении центра кризисного управления.

Обеспокоенные жители быстро передавали информацию друг другу. Дело получило огласку и в нее вмешались военные. Они объяснили, что произошло недоразумение.

В селах действительно появились солдаты, и сбор информации о недвижимом имуществе является их рутинной задачей. Военные говорят, что были убеждены, что жители были проинформированы об их деятельности.

"Это было предусмотрено на случай возникновения "гипотетической ситуации вооруженного конфликта", чтобы жители знали, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Дойдя до отдельных домов (требовалось проверить около 80), отдельные жители были удивлены визитом солдат", — говорит майор Магдалена Косчинская. из 16-й механизированной дивизии.

Она заверила, что жители распространили ложную информацию, и, по ее словам, "солдаты не входили ни в одно жилье без согласия владельца, а также не делали фото без разрешения. Кроме того, никаких документов на подпись о передаче недвижимого имущества армии не предоставляли".

Также военная добавила, что солдаты будут и дальше появятся в разных местах в тренировочных целях.

Напомним, в Польше мужчинам начали рассылать вызовы на военные учения в 2023 году. Один из местных получил вызов и подчеркивает, что он обычный гражданский и его единственной связью с армией была военная комиссия.

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