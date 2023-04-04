"Люди всегда будут хотеть больше": представитель НАТО сделал заявление об оружии для Украины

Альянс будет продолжать поддерживать Украину всем необходимым для победы столько времени, сколько понадобится.

Когда Украина победит в войне с Россией, можно будет оглянуться назад и сказать, что предоставленного членами НАТО вооружения было достаточно.

Об этом анонимный высокопоставленный чиновник НАТО заявил на встрече с журналистами в штаб-квартире Альянса 4 апреля, сообщает NV.

Так, представитель блока ответил на вопросы журналистки по обеспечению Украины необходимым для победы вооружением.

"Люди всегда будут хотеть больше оружия и его более быстрых поставок. Я думаю, что когда вы (Украина – ред.) одержите победу, мы оглянемся назад и скажем, что, очевидно, этого (предоставленного партнерами вооружения – ред.) было достаточно. Но всегда будут требовать больше", – сказал высокопоставленный чиновник НАТО.

Он также назвал "правильными" учения для украинских военных и вооружения, которыми на сегодняшний день обеспечена Украина.

Представитель Альянса добавил, что существуют различные виды вооружений, которые просят представители Украины, и в отношении которых союзники и другие страны принимают решения.

"Важнее всего понимать — что есть обязательство делать все, что нужно, столько времени, сколько потребуется для поддержки Украины и обеспечения ее победы. И я уверен, что именно это происходит и именно это будет происходить в дальнейшем", — подчеркнул источник из НАТО.

Напомним, 3-4 апреля в Брюсселе проходит заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД. Отметим, что Украина принимает участие в этом заседании впервые с 2017 года, ведь все это время участие Киева блокировала Венгрия. К слову, глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил недовольство возобновлением работы комиссии Украина-НАТО.

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