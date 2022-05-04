Люди залезали на "символ": в Белгороде только сутки простоял памятник "украинской бабушке с красным флагом" (фото)

Люди залезали на "символ": в Белгороде только сутки простоял памятник "украинской бабушке с красным флагом" (фото)

В российском Белгороде 3 мая установили памятник "украинской бабушке с советским флагом", однако уже на следующий день скульптуру убрали. В мэрии заявили, что ищут для скульптуры новое место.

Памятник появился у кинотеатра "Победа". По информации местных властей, сразу после установки скульптуры жители начали залезать на нее. Именно поэтому власти убрали "бабушку" и будут искать новое место, где с этим "символом" люди "не смогут контактировать".

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на мэра Белгорода Антона Иванова.

Добавим, что в российском Обнинске создали граффити с этой же бабушкой, однако его закрасили на следующий день после появления, сообщили российские СМИ в Сети.

В двух российских огородах не прижился патриотический символ украинской бабушки с флагом. В Белгороде в честь ее воздвигли статую, но вскоре убрали, потому что на нее пытались вскарабкаться. А в Обнинске граффиты с этой же бабушкой закрасили на следующий день после его появления. — Лента.ру (@lentaruofficial) May 4, 2022

Старушка, живущая в прошлом, идеально подходит на роль символа современной России. Новое изображение — Romych (@trmbdt) 4 мая 2022

Бабушка со Знаменем Победы добралась и до Сибири.

Плакат бабушки с советским флагом повесили на здание краевого МВД в Красноярске. pic.twitter.com/XYW4xbfMUK — ТТТаймураз (@taymuraz62) May 3, 2022

Что это за бабушка с советским флагом?

В Сети было опубликовано видео от украинских военных, где их встречает бабушка с советским флагом. Она говорила, что очень ждала их и "молилась за Путина и весь народ". Из кадров становится понятно, что бабушка перепутала украинских военных с российскими. Украинский защитник дал бабушке продукты, а красный флаг бросил на землю и наступил на него. Тогда бабушка сказала, что не хочет продуктов, потому что военный стал на "флаг, за который ее родители погибали", но тот объяснил, что поступил так, "потому что они (российские оккупанты – ред.) пришли в мой дом".

Это видео быстро подхватили российские пропагандисты и показывали сюжеты об "украинской бабушке" на многих телеканалах. Ее называли "храброй женщиной, которая не побоялась выйти к ВСУ с советским флагом".

скриншот с видео

Напомним, по последним результатам соцопроса группы "Рейтинг", более 65% украинцев поддерживают переименование улиц, содержащих российские или советские названия. Еще 71% украинцев – за демонтаж связанных с Россией памятников, а 62% – за запрет на радио и телевидении музыкальной продукции из РФ.

Какова роль пропаганды во время войны, как действует российская пропаганда и понесут ли рупоры Кремля наказание

Читайте также: