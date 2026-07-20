Люди застряли в ловушке над пропастью на подвесных гондолах: детали инцидента

Спасательная операция из канатной дороге в Германии

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В немецком Саарбрюкене 19 июля произошла чрезвычайная ситуация на канатной дороге из-за обрыва троса. Там 18 взрослых и детей оказались заблокированы на значительной высоте в подвешенных гондолах.

Об этом сообщает Spiegel.

По данным пожарной службы, из-за обрыва троса механизм канатной дороги вышел из строя, в результате чего движение остановилось, а взрослые и дети оказались заблокированы в подвешенных кабинах.

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На место происшествия оперативно прибыли спасатели, начавшие эвакуацию пассажиров.

Поскольку часть гондол располагалась на значительной высоте, к спасательной операции привлекли специализированные высотно-спасательные команды профессиональной пожарной службы. Специалисты спускались к людям на веревках.

Приблизительно через полтора часа всех 18 пассажиров удалось успешно эвакуировать. По данным спасателей, никто не пострадал.

Специалисты устанавливают причины технической неисправности канатной дороги.

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К слову, зимой в Карпатах спасатели ГСЧС два часа снимали с остановленного кресельного подъемника на горе Захар Беркут 78 человек, среди которых было 39 детей. К операции привлекли 76 специалистов и 13 единиц спецтехники.

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