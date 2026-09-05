Люди застряли в прошлом: самые странные запреты, которые до сих пор действуют в самой строгой британской деревне

Вентворт называют самой суровой деревней Великобритании / Иллюстративное изображение / © Фото из открытых источников

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Историческое поселение в Южном Йоркшире в Великобритании снискало славу места с самыми жесткими требованиями к местным жителям и предпринимателям. Но, несмотря на значительные ограничения, британцы мечтают поселиться в этой уникальной локации, чтобы наслаждаться ее безупречной эстетикой.

Об удивительных местных порядках рассказывает издание LadBible.

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Эстетика фасадов: зеленая дверь и идеальная симметрия

Каждый желающий переехать в Вентворт должен навсегда забыть о возможности покрасить свою дверь в любой другой цвет, кроме фирменного зеленого. Этот особенный оттенок является обязательным для поддержания строгого визуального однообразия всего жилого комплекса.

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Руководитель имения Александр Дэвис-Терри объясняет, что именно такой цвет безошибочно указывает на принадлежность недвижимости к историческому поселению. Он признает, что дизайн может нравиться не всем, однако многие люди привлекают высокий статус жизни на этой территории.

Униформа домов распространяется также на окна, которые обязательно должны быть окрашены исключительно в белый или кремовый цвет. Кроме того, местная администрация рекомендует жителям регулярно подстригать газоны и поддерживать деревья в идеальном состоянии.

Особенности аренды: вековые традиции и строгие ремонты

Все дома в селе построены из местного песчаника медового цвета и доступны исключительно для долгосрочной аренды. Местные семьи могут передавать право аренды следующим поколениям, однако при прерывании кровной линии стоимость проживания мгновенно растет.

Выполнять ремонтные работы в старинных коттеджах разрешается только сертифицированным подрядчикам , хорошо знакомым с георгианской архитектурой. Для сохранения исторического облика мастера обязаны поддерживать абсолютную симметрию окон, дверей и даже водосточных желобов.

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Коммерция и движение: никаких фастфудов и ограничения скорости

Коммерческая недвижимость в Вентворте является редкостью, поэтому совершенно невозможно найти магазины электронных сигарет или киоски с фастфудом. Между тем жители пользуются услугами единственного сельского магазина, одного кафе и двух традиционных пабов.

По словам пенсионера Дэйва Фентона, отсутствие современных торговых точек создает уникальное чувство путешествия в прошлое . Местный траст внимательно контролирует каждое здание, гарантируя, что предприниматели не нарушат общий протокол села.

В настоящее время транспортное движение через поселение жестко ограничено скоростью в тридцать миль в час. Однако из-за большого наплыва туристов местные жители активно требуют уменьшить лимит до двадцати миль для повышения безопасности.

Напомним, женщина купила дом на юге Лондона, но во время строительных работ там обнаружили вероятно человеческие кости . Полиция на шесть дней оцепила ее дом

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