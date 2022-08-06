"Людям угрожают": Эстония в секретном режиме готовится демонтировать советские памятники

Власти Эстонии создали рабочую группу по мемориалам, которая уже проводит анализ законодательной базы для демонтажа советских памятников.

В четверг, 4 августа, комиссия по достопримечательностям получила от правительства задачу начать подготовку плана демонтирования советских памятников и подготовить для этого необходимое правовое пространство.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Пока известно имя только главы комиссии — Аско Кивинюк. Остальные члены комитета не разглашаются. В эстонской Госканцелярии говорят, что это независимые эксперты, занимающиеся технической работой, в частности, оценкой наследственной ценности памятников.

"Они должны быть независимы в своей работе. Разумно гарантировать им анонимность и покой. Работа комиссии не засекречена, мы представляем общественности как процесс работы, так и итоговые выводы, и надеемся, что результат работы будет виден всем", — заявили в Госканцелярии.

Правда, общественности пока неизвестно, когда комиссия должна завершить анализы и картографирование памятников и смогут ли в будущем все желающие увидеть документы.

В то же время правительство Эстонии знает о работе комиссии. Он считает правильным оставить имена членов комитета в тайне, чтобы им не угрожали. Так, недавно в Эстонии неизвестные ночью подожгли экскаватор, перевозивший снятую с монумента гаубицу.

"Людям угрожают, поэтому это очень разумно, что люди могут спокойно выполнять свою работу, и эстонские власти их защищают", – говорят в Госканцелярии.

Напомним, в Вильнюсе до конца лета будут демонтировать мемориал на крупнейшем в Литве захоронении советских воинов на Антакальническом кладбище. Посольство России уже предупредило Вильнюс о возможных ответных мерах по местам захоронений репрессированных литовцев на территории РФ.

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