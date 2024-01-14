"Люксембург, Либкнехт, Ленин! Восстаньте и сопротивляйтесь": в Берлине произошла массовая драка во время акции

В Германии во время акции памяти коммунистических лидеров Карла Либкнехта и Розы Люксембург произошла массовая потасовка.

Об этом сообщает полиция Берлина.

"Во время марша памяти один из лидеров восклицал запрещенные лозунги. Когда его задержали полицейские, на них напали участники акции", — говорится в объяснении правоохранителей.

В результате столкновения 21 полицейский был ранен. 16 демонстрантов задержаны. Четверо из раненых полицейских госпитализированы.

Согласно сообщению полиции, попытка повлиять на оратора марша через руководителя мероприятия не принесла успеха, поэтому ход был остановлен, мужчина отстранен от участия в акции и временно задержан полицией. После этого участники демонстрации напали на полицейских, которые в ответ применили, в частности, перечный газ.

По словам представителя полиции, пока нет информации о том, пострадал ли кто-нибудь из демонстрантов.

В марше до 105 лет смерти Карла Либкнехта и Розы Люксембург приняли участие около трех тысяч человек. Ее участники положили красные гвоздики в Мемориал социалистов на центральном кладбище Фридрихсфельда в Берлине. К демонстрантам также присоединились поклонники пропалестинских групп.

Демонстранты держали красные флаги, а также плакаты с надписями в поддержку коммунистических лидеров, в частности: "Люксембург, Либкнехт, Ленин. Никто не забыт! Восстаньте и сопротивляйтесь!"

Напомним, в конце 2023 политики из крайней правой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) обсуждали способы массовой депортации лиц иммигрантского происхождения. Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже осудил подобные планы ультраправых.

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