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Люксовые бренды уходят с российского рынка: Prada остановил продажи

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Люксовые бренды уходят с российского рынка: Prada остановил продажи

Prada / Associated Press

Итальянский модный дом Prada приостановил все продажи в России.

В сообщении компании уточняется, что в Prada беспокоятся о судьбе "коллег и их семей, затронутых трагедией в Украине" и "продолжают следить за развитием событий".

Ранее группа компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в Российской Федерации.

Также прекращают продажи такие люксовые бренда, как Cartier, Chanel, Hermes и холдинг LVMH, известный по бренду Louis Vuitton.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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