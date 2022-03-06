Люксовые бренды уходят с российского рынка: Prada остановил продажи

Итальянский модный дом Prada приостановил все продажи в России.

В сообщении компании уточняется, что в Prada беспокоятся о судьбе "коллег и их семей, затронутых трагедией в Украине" и "продолжают следить за развитием событий".

Ранее группа компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в Российской Федерации.

Также прекращают продажи такие люксовые бренда, как Cartier, Chanel, Hermes и холдинг LVMH, известный по бренду Louis Vuitton.