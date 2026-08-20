Лыжный сезон в разгар лета закончился: ледник не выдержал жары

Горнолыжный курорт в Альпах / © Bild Russian в Telegram

Реклама

Из-за аномальной жары в итальянских Альпах досрочно прекратил работу последний крупный летний горнолыжный курорт Европы — на леднике Стельвио. Обычно трассы на перевале Стельвио в Южном Тироле принимают лыжников с мая по ноябрь, однако в этом году операторы были вынуждены принять «болезненное, но необходимое решение».

Об этом пишет немецкое издание Bild.

Реклама

Причиной стали длительные высокие температуры, которые не позволяют снежному покрову нормально промерзать даже ночью. Ситуацию дополнительно осложняют сильные грозы, регулярно обрушивающиеся на высокогорный регион.

Реклама

По словам операторов, в таких условиях они больше не могут гарантировать необходимое качество трасс и безопасность людей, приезжающих кататься.

В горах зафиксировали аномальное потепление

Необычно высокие температуры наблюдались в итальянских Альпах даже на значительных высотах. По данным ANSA, в середине августа на леднике Форни, расположенном на высоте более 2000 метров, температура поднялась до 17 градусов тепла.

На перевале Пассо-Маринелли, высота которого составляет около 3000 метров, зафиксировали температуру около +9 градусов.

Для ледниковых горнолыжных курортов такие условия создают серьёзные проблемы, ведь снег быстро теряет необходимую для катания структуру, а высокие ночные температуры не позволяют ему восстановиться.

Реклама

Какова ситуация на других альпийских курортах

Стельвио стал не первым европейским курортом, который этим летом столкнулся с последствиями жары. Ранее летний сезон из-за неблагоприятных погодных условий пришлось завершить на швейцарских курортах Церматт и Заас-Фе.

На самом Стельвио подобная ситуация уже возникала в 2022 году. Тогда курорт также приостанавливал работу из-за неблагоприятных условий, но примерно через два месяца трассы удалось открыть вновь.

Теперь операторы надеются, что возможное похолодание позволит возобновить катание. В то же время специалисты предупреждают о долгосрочных изменениях.

«Я не думаю, что в нынешнем виде это можно поддерживать в долгосрочной перспективе. Можно пытаться искусственно поддерживать работу курорта, но это уже не то, что сейчас дарит нам природа в горах», — заявил итальянскому телеканалу Rai гидролог Роберто Динале.

Реклама

Напомним, что новое исследование швейцарских климатологов доказывает, что официальные прогнозы относительно глобального потепления значительно занижают реальные масштабы будущего повышения температуры на планете.

Новости партнеров

Новости партнеров