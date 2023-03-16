Мачехе, снимавшей смертельные мучения 3-летнего пасынка, вынесли приговор: сколько ей светит за решеткой

Инцидент произошел почти два года назад.

В Джексдейле, расположенном в графстве Ноттингемшир, Великобритания, 23-летняя мачеха снимала своего 3-летнего пасынка, пока он умирал на полу.

Инцидент произошел 7 августа в 2021 году. Тогда женщина фиксировала на видео, как ребенок корчится от боли в результате ужасной травмы головы. Она посылала кадры отцу малыша вместо того, чтобы вызвать скорую.

Тогда женщина утверждала, что ребенок якобы сам упал со стула. Впрочем, медицинские эксперты обнаружили на теле мальчика много травм, в том числе перелом черепа и руки. Лейлу обвинили в том, что она избивала 3-летнего пасынка, который к тому же болел аутизмом.

16 марта суд вынес приговор. Как пишет Daily Mail, Лейла Боррингтон приговорена к 15 годам заключения за неумышленное убийство.

Присяжным показали кадры, снятые Лейлой, на которых маленький мальчик лежал на правой стороне и стонал, вытянув руки перед собой. Мачеха взяла левую руку мальчика, подняла ее и уронила на пол, а потом продолжила снимать, как он неподвижно лежит на ковре в гостиной.

Напомним, в Австралии трехлетний мальчик трагически погиб после того, как отец случайно переехал его на газонокосилке. Ребенок получил серьезные травмы от ножей машины.

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