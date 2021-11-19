Мадагаскар охватил ужасный голод: люди едят саранчу и кактусы, чтобы выжить

В результате засухи более 1,3 млн человек столкнулись с проблемой сильного голода, в том числе около 30 000 человек – с угрожающими жизни условиями.
От голода на Мадагаскаре, к которому привела чрезвычайная засуха, страдают 1,3 млн человек, люди едят кактусы и саранчу.
Об этом заявил координатор гуманитарной помощи ООН для Мадагаскара Исса Саного, пишет Укринформ.
Последствия сильнейшей за последние 40 лет засухи в сочетании с песчаными бурями и нашествием вредителей практически сделали невозможным для южан острова выращивать собственные пищевые продукты уже по меньшей мере три года.
В результате засухи более 1,3 млн человек столкнулись с проблемой сильного голода, в том числе около 30 000 человек – с угрожающими жизни условиями.
"Женщины, дети, семьи едят кактусы или саранчу, чтобы выжить из-за этой засухи, более полумиллиона детей страдают от острого недоедания, — сказал он. — И это происходит в стране и регионе, которые наймешь причастные к изменению климата".
Кризис заставил родителей забирать детей из школы, чтобы они помогали искать пищу и воду, рассказал он.
Некоторым семьям пришлось продать все свое личное имущество, вплоть до кастрюль и сковородок, чтобы купить небольшое количество еды, которой им не хватит надолго, сказал Саного.
"Мир должен действовать уже сейчас, чтобы помочь этим семьям", — добавил он.
Ранее в ООН призвали страны помочь избежать массового голода в Афганистане.
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