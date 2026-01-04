Мадуро доставили в Нью-Йорк: президента Венесуэлы готовят в суд

Мадуро привезли в Нью-Йорк / © news.sky.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в штат Нью-Йорк после задержания американскими силами в Венесуэле.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в правительстве США.

Самолет из Мадуро приземлился у авиабазы Stewart Air National Guard Base в штате Нью-Йорк. До этого президент Венесуэлы и его супруга находились на борту американского десантного корабля USS Iwo Jima, направлявшегося в США.

По словам чиновников, по прибытии в аэропорт Мадуро должны вертолетом доставить в Нью-Йорк, где его официально оформят и перевезут в Metropolitan Detention Center в Бруклине.

Ожидается, что Николас Мадуро может явиться в суде уже в понедельник вечером или раньше. Именно в Metropolitan Detention Center его планируют содержать под стражей. Эта федеральная тюрьма известна жесткими и, по словам правозащитников, «бесчеловечными» условиями содержания. Ранее там находились и другие резонансные фигуранты, в том числе наркобарон Хоакин "Эль Чапо" Гусман и Гислейн Максвелл.

В NBC News также сообщили, что на последние часы Мадуро еще находился в процессе транспортировки к месту дальнейшего содержания.

Напомним, ранее Дональд Трамп сделал потрясающее заявление о том, кто действительно будет руководить Венесуэлой после устранения Мадуро. Он анонсировал новые жесткие шаги и пообещал «вторую волну» атак в случае необходимости.