Мадуро доставили в Нью-Йорк: президента Венесуэлы готовят в суд
Задержанного в Венесуэле президента Николаса Мадуро доставили в США — он должен предстать перед судом в ближайшее время.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в штат Нью-Йорк после задержания американскими силами в Венесуэле.
Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в правительстве США.
Самолет из Мадуро приземлился у авиабазы Stewart Air National Guard Base в штате Нью-Йорк. До этого президент Венесуэлы и его супруга находились на борту американского десантного корабля USS Iwo Jima, направлявшегося в США.
По словам чиновников, по прибытии в аэропорт Мадуро должны вертолетом доставить в Нью-Йорк, где его официально оформят и перевезут в Metropolitan Detention Center в Бруклине.
Ожидается, что Николас Мадуро может явиться в суде уже в понедельник вечером или раньше. Именно в Metropolitan Detention Center его планируют содержать под стражей. Эта федеральная тюрьма известна жесткими и, по словам правозащитников, «бесчеловечными» условиями содержания. Ранее там находились и другие резонансные фигуранты, в том числе наркобарон Хоакин "Эль Чапо" Гусман и Гислейн Максвелл.
В NBC News также сообщили, что на последние часы Мадуро еще находился в процессе транспортировки к месту дальнейшего содержания.
Напомним, ранее Дональд Трамп сделал потрясающее заявление о том, кто действительно будет руководить Венесуэлой после устранения Мадуро. Он анонсировал новые жесткие шаги и пообещал «вторую волну» атак в случае необходимости.