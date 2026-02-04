- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 208
- Время на прочтение
- 2 мин
Мадуро хочет судить еще одна страна: США просят об экстрадиции
В Аргентине открыто дело против венесуэльского диктатора за преступления против человечности.
Судебные органы Аргентины обратились к Соединенным Штатам с просьбой об экстрадиции свергнутого диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, который с начала января находится под арестом на территории США. В этой южноамериканской стране Мадуро хотят допросить по делу о преступлениях против человечности, совершенных в период его правления.
Об этом сообщает Associated Press.
В Аргентине дело против Мадуро было открыто в 2023 году после обращения нескольких неправительственных организаций, которые подали в федеральную юстицию Аргентины массив доказательств о преступлениях против человечности в Венесуэле, начиная с протестов 2014 года.
В 2024 году Федеральная апелляционная палата Буэнос-Айреса подтвердила, что аргентинская юстиция компетентна продолжать расследование преступлений против человечности на основе принципа универсальной юрисдикции, закрепленного в конституции Аргентины.
И теперь федеральный судья Себастьян Рамос распорядился о запросе, который должен оформить МИД в адрес администрации президента США Дональда Трампа.
«Направить международный судебный запрос Соединенным Штатам Америки с целью ходатайствовать об экстрадиции Николаса Мадуро Мороса, который, как предполагается, недавно был задержан в Венесуэле и этапирован, находясь под стражей, в Соединенные Штаты Америки», — говорится в постановлении судьи Рамоса, с которым ознакомилось агентство.
Судья при этом сослался на положения договора об экстрадиции, заключенного между Аргентинской Республикой и Соединенными Штатами.
Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле и задержали президента страны Николаса Мадуро вместе с его женой.