Мадуро хочет судить еще одна страна: США просят об экстрадиции

Николас Мадуро находится под арестом в США / © Getty Images

Судебные органы Аргентины обратились к Соединенным Штатам с просьбой об экстрадиции свергнутого диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, который с начала января находится под арестом на территории США. В этой южноамериканской стране Мадуро хотят допросить по делу о преступлениях против человечности, совершенных в период его правления.

Об этом сообщает Associated Press.

В Аргентине дело против Мадуро было открыто в 2023 году после обращения нескольких неправительственных организаций, которые подали в федеральную юстицию Аргентины массив доказательств о преступлениях против человечности в Венесуэле, начиная с протестов 2014 года.

В 2024 году Федеральная апелляционная палата Буэнос-Айреса подтвердила, что аргентинская юстиция компетентна продолжать расследование преступлений против человечности на основе принципа универсальной юрисдикции, закрепленного в конституции Аргентины.

И теперь федеральный судья Себастьян Рамос распорядился о запросе, который должен оформить МИД в адрес администрации президента США Дональда Трампа.

«Направить международный судебный запрос Соединенным Штатам Америки с целью ходатайствовать об экстрадиции Николаса Мадуро Мороса, который, как предполагается, недавно был задержан в Венесуэле и этапирован, находясь под стражей, в Соединенные Штаты Америки», — говорится в постановлении судьи Рамоса, с которым ознакомилось агентство.

Судья при этом сослался на положения договора об экстрадиции, заключенного между Аргентинской Республикой и Соединенными Штатами.

Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле и задержали президента страны Николаса Мадуро вместе с его женой.