Мадуро и его жене готовят новые обвинения в США: речь идет о пытках американцев

Мадуро / © Associated Press

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Бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес могут предъявить новые уголовные обвинения в США — на этот раз из-за вероятных пыток американцев, удерживаемых под стражей в Венесуэле.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько человек, ознакомленных с ходом расследования. Объявление новых обвинений может пройти уже 8 октября.

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Новые эпизоды касаются более десятка граждан США, которых американские власти считают незаконно задержанными в венесуэльских тюрьмах во время правления Мадуро.

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Следователи также обсуждали возможность предъявления обвинений еще нескольким лицам, подозреваемым в причастности к пыткам американцев.

Некоторые бывшие заключенные ранее рассказывали о жестоком обращении в венесуэльских тюрьмах. В частности, речь шла о пытках водой, ударах током, угрозах сексуальным насилием, применении психоактивных веществ и длительном одиночном заключении.

Мадуро и Флорес находятся под стражей в Нью-Йорке. Ранее они не признали себя виновными в делах, связанных с наркотрафиком и другими обвинениями.

Напомним, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу захватили 3 января во время спецоперации США в Каракасе.

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