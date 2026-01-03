ТСН в социальных сетях

Мадуро и его жене предъявили обвинения в США

Генпрокурор США назвала задержанного президента Венесуэлы и его жену вероятными международными наркоторговцами.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Николас Мадуро и Силия Флорес

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес / © Associated Press

Венесуэльскому диктатору Николасу Мадуро и его жене, Силии Флорес, предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Супругов обвиняют в сговоре с целью наркотерроризма, поставках кокаина, а также хранении оружия и взрывчатки, которая могла быть использована против Соединенных Штатов.

Об этом сообщила генеральный прокурор США Памела Бонди в своей заметке в сети Х.

«Вскоре они столкнутся с полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах», — написала она.

Генпрокурор от имени Минюста США поблагодарила президента Трампа «за смелость требовать ответственности от имени американского народа».

Памела Бонди также отметила храбрость американских военных, которые провели, по ее словам, «невероятную и чрезвычайно успешную миссию по задержанию двух вероятных международных наркоторговцев».

Напомним, ранее президента США Дональд Трамп сообщил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену задержали и вывезли из страны. Кроме того, США успешно осуществили широкомасштабный удар по территории латиноамериканской страны.

