Мадуро написал письмо Путину: о чем умоляет венесуэльский диктатор

Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро / © ТСН.ua

Внутренние правительственные документы США, полученные американской прессой, свидетельствуют о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро активно ищет военную поддержку в России, Китае и Иране. Причина – наращивание американского военного присутствия в Карибском море и усиление давления со стороны США. Основной просьбой к Москве стало срочное предоставление ракет, радаров и модернизация старой российской авиатехники.

Об этом пишет The Washington Post.

Обращение к Кремлю: «Отправляйте ракеты»

Просьба в Москву была оформлена в виде письма президенту Владимиру Путину, которое должен был передать высокопоставленный помощник Мадуро во время визита в российскую столицу.

В письме Мадуро просил россиян усилить противовоздушную оборону Венесуэлы, в частности отремонтировать несколько ранее купленных истребителей Су-20МК2. Среди других запросов:

обновление восьми двигателей и пяти радаров в России;

приобретение 14 комплектов, считающихся российскими ракетами;

неопределенная "логистическая поддержка".

Мадуро подчеркнул, что именно истребители российского производства «Сухой» являются «важнейшим сдерживающим фактором, который имеет правительство Венесуэлы перед угрозой войны». Он также попросил у России "среднесрочный план финансирования на три года" через государственный оборонный конгломерат "Ростех".

Идеологический союз против США

Параллельно Мадуро обратился с письмом и к главе Китая Си Цзиньпину, добиваясь «расширенного военного сотрудничества» для противодействия «эскалации между США и Венесуэлой». В своем послании Пекину Мадуро пытался изменить фокус на идеологическую близость.

"В послании Мадуро подчеркнул серьезность воспринятой им американской агрессии в Карибском море, выставляя военные действия США против Венесуэлы как действия против Китая из-за их общей идеологии", - говорится в документах США.

Кроме того, министр транспорта Венесуэлы координировал поставки военного оборудования и дронов из Ирана. В частности, речь шла об «оборудовании для пассивного обнаружения», «глушителях GPS» и, вероятно, «дронах с дальностью полета 1000 км».

Сдержанность Москвы и победа для Путина

Несмотря на публичные заявления, что Москва «уважает суверенитет Венесуэлы», ее интерес и возможности для поддержки Мадуро сейчас могут быть меньше, чем в прошлые годы. Зажатая войной в Украине Россия, похоже, не готова к значительному военному прыжку через Атлантику.

Более того, эксперты считают, что эта эскалация даже выгодна Путину.

«То, что мы перебросили более 10% наших военно-морских сил к Карибскому морю, в определенном смысле, уже победа для Путина», — заявил бывший посол США в Венесуэле Джеймс Стори.

Он пояснил, что возобновление внимания Вашингтона к Западному полушарию отвлекает внимание США от войны в Украине, играющей на руку Кремля.

Россия по-прежнему имеет значительные инвестиции в нефтяной и газовый сектор Венесуэлы, но эксперты указывают, что новых вложений почти нет.

Напомним, США готовятся бомбить Венесуэлу . Уже определены потенциальные цели – порты, аэропорты и базы, вовлеченные в наркоторговлю. Но окончательное решение о бомбардировках остается за президентом Трампом и пока не принято.