Мадуро схватили за шаг до бронированного укрытия: Axios раскрыл впечатляющие детали операции
Еще в августе 2025 года ЦРУ интегрировало группу агентов в Венесуэлу, изучивших каждый шаг диктатора — от его меню до кличек домашних питомцев.
Операция по увлечению Николаса Мадуро готовилась месяцами и напоминала сюжет шпионского триллера. А для штурма американские спецназовцы построили точную копию резиденции Мадуро, чтобы отработать каждое движение во время захвата венесуэльского диктатора.
Издание Axios опубликовало эксклюзивные подробности того, как готовилась и проходила эта дерзкая миссия.
Приказ о начале операции поступил в 22:46 по восточному времени. Дональд Трамп направил короткое сообщение: «Успеха и с Богом». Эти слова запустили в небо 150 самолетов и сменили историю Венесуэлы.
Шпионы в окружении и знание о любимцах
Подготовка началась задолго до штурма. По данным источников, небольшая группа агентов ЦРУ была интегрирована в Венесуэлу еще в августе 2025 года.
Их работа обеспечила "чрезвычайное понимание" жизни Мадуро. Американцы знали все:
где он ночует и куда путешествует;
что он ест и что одевает;
даже повадки его домашних животных.
Репетиция на макете «крепости»
Пока агенты собирали данные, спецназовцы США тренировались на специально построенном полигоне.
«Они действительно построили дом, идентичный тому, в который они вошли, со всеми сейфами», – рассказал Трамп.
Операцию планировали провести на четыре дня раньше, но ее отложили из-за плохой погоды.
Хроника штурма: 100 футов над морем
В ночь атаки вертолеты с «группой изъятия» (спецназ и агенты ФБР) летели над Карибским морем на высоте всего 30 метров во избежание радаров.
В небе их прикрывали истребители, бомбардировщики и дроны, уничтожившие системы ПВО на пути. В районе резиденции Мадуро американцы дистанционно отключили электроэнергию, погрузив все в темноту.
При приближении вертолеты попали под обстрел. Один вертолет получил повреждение, но смог продолжить полет.
47 секунд до «панической комнаты»
Дональд Трамп наблюдал за штурмом в прямом эфире из своей резиденции Мар-а-Лаго.
Спецназовцы прорвали оборону и ворвались в здание. Мадуро и его жена Силия Флорес пытались скрыться в бронированной комнате безопасности.
Группа захвата имела с собой газовые резаки, чтобы срезать стальную дверь, но она не понадобилась — диктатора схватили до того, как он успел закрыться.
Эвакуация и последствия
Уход группы сопровождался многочисленными перестрелками, но ни один американский военный не погиб, лишь несколько получили ранения. Число жертв со стороны венесуэльцев пока неизвестно.
В 3:29 утра по местному времени группа уже возвращалась в США, а затем появилось фото Мадуро с завязанными глазами на борту десантного корабля USS Iwo Jima. Теперь его ждет суд и «американское правосудие».
Напомним, задержанный в Венесуэле президент Николас Мадуро был доставлен в Нью-Йорк . Он должен предстать перед судом уже в ближайшее время.