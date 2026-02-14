Мадуро в плену и мечты о Гренландии: Белый дом выпустил провокационные валентинки (фото)

Белый дом опубликовал серию политических открыток к 14 февраля / © Associated Press

Ко Дню святого Валентина пресс-служба Белого дома опубликовала серию провокативных «валентинок», посвященных политике администрации Трампа.

Сообщение с открытками опубликовали в соцсети Х.

Всего опубликовано четыре валентинки. На одной из них диктатор Венесуэлы Николас Мадуро с завязанными глазами и руками после того, как его захватили в плен американские военные. Подпись к картинке: «Ты пленил мое сердце».

На еще одной открытке изображен сенатор-демократ Крис Ван Голлен и мигрант Килмар Абрего Гарсия — ошибочно депортированный из США в Сальвадор, в худшую тюрьму мира.

И ироничная подпись к открытке: «Моя любовь к тебе так же сильна, как любовь демократов к нелегальным иммигрантам. Я бы пролетел 1537 миль, чтобы выпить с тобой».

Конечно, не обошлось и без столь желанной для Трампа Гренландии. Надпись к этой открытке прямо «в точку» определяет отношения между Штатами и Гренландией — «Время определить наши отношения».

На последней валентинке президент США со своим указом в руках, в котором обыгрываются числа 45 и 47. Это порядок президентских сроков Трампа.

