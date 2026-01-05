ТСН в социальных сетях

Мир
69
Мадуро в США обвиняют в наркотерроризме и хранении оружия NBC News

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге в США планируют официально предъявить обвинения в наркотерроризме, а также незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ.

Елена Кузьмич
Мадуро

Мадуро / © Reuters

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес в США должны официально предъявить ряд тяжких уголовных обвинений, среди которых наркотерроризм и незаконное хранение оружия.

Как сообщает NBC News, во время первого судебного заседания в федеральном суде штата Нью-Йорк американская прокуратура планирует объявить обвинение Мадуро и его супруге в наркотерроризме, хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств.

По данным телеканала, эти обвинения связаны с деятельностью, которую американская сторона расценивает как участие в международных преступных сетях, совмещающих наркоторговлю и насильственные методы воздействия.

Информацию о характере обвинений также подтвердила газета The New York Times. Ожидается, что суд будет рассматривать дело в рамках федеральной юрисдикции США.

Ранее американские СМИ сообщали, что Мадуро и его жена были доставлены в Нью-Йорк после спецоперации США, и в ближайшее время они должны предстать перед судом.

Напомним, власти в Венесуэле официально перешли в руки ближайшей соратницы Николаса Мадуро. Верховный суд страны в субботу, 3 января, издал постановление, которым обязал вице-президента Делси Родригес возглавить государство в условиях кризиса.

В то же время Трамп поспешил заявить, что Родригес будет лоялен к Вашингтону, однако она отказалась повиноваться США , назвав американцев оккупантами, а их действия – варварством.

