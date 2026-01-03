Мадуро задержали для суда в США: первые детали американской спецоперации

Николас Мадуро / © Associated Press

США арестовали президента Венесуэлы Николаса Мадуро для суда на территории Америки.

Об этом сообщил сенатор-республиканец штата Юта Майк Ли, утверждающий, что разговаривал с госсекретарем Марко Рубио.

«Он (Рубио – Ред.) сообщил мне, что Мадуро арестовали американские военнослужащие для суда по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах. Происшедшие боевые действия были направлены для защиты тех, кто выполнял ордер на арест», — написал американский сенатор.

По его словам, вероятно, эти действия подпадают под «неотъемлемые полномочия президента» согласно статье II Конституции по защите американского персонала «от фактического или неизбежного нападения».

Отмечается, что не следует ожидать дальнейших действий в Венесуэле, поскольку Мадуро находится под стражей в США.

Тем временем The Times сообщает , что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес во время выступления на государственном телевидении заявила, что местонахождение Мадуро и его жены неизвестно. Она попросила президента США Дональда Трампа предоставить доказательства того, что они живы.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что Мадуро задержали и увезли из страны вместе с женой. По его словам, Штаты успешно нанесли широкомасштабный удар по Венесуэле. Операция, говорит он, была проведена совместно с правоохранительными органами США.

Источники Sky News сообщили, что якобы США захватили Мадуро в результате переговоров . Инсайдеры в венесуэльской оппозиции сообщили, что все было «договоренным выходом».

