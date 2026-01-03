Мадуро захватили и вывезли из страны: какая его судьба

Мадуро / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп заявил о проведении спецоперации, в результате которой венесуэльский лидер и его супруга были захвачены и выведены из страны.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники сообщила, что Мадуро захватили бойцы американского элитного подразделения «Дельта». Спецподразделение отвечало за операцию в 2019 году, в результате которой был ликвидирован бывший лидер «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.

Впрочем, где находится венесуэльский президент со своей женой, не знает никто.

Известно, что Штаты не понесли потери среди личного состава во время военной операции на территории Венесуэлы.

В свою очередь заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что Николас Мадуро «предстанет перед правосудием за свои преступления».

Напомним, сначала США официально не сообщали о военной операции в Венесуэле. СМИ сообщали, что в стране Южной Америки были атакованы все военные базы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.

Телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп отдал приказ об ударах по Венесуэле через несколько дней. Операцию планировали провести после Рождества, однако перенесли из-за погодных условий.