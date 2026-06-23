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Мадяр анонсировал увольнение генпрокурора Венгрии и намекнул на связь с делом "Ощадбанка"
Петер Мадяр заявил о неизбежной отставке генерального прокурора страны и прямо связал ее с громким международным расследованием незаконного захвата венгерскими силовиками инкассаторов и средств украинского Ощадбанка.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что назначенный при экс-премьере Орбана генпрокурор страны вскоре уйдет в отставку и намекнул, что это может быть связано с делом по задержанию инкассаторов «Сбербанка».
Об этом пишет венгерское издание HVG.
По словам Мадяра, для отставки генпрокурора Венгрии не нужно специальных шагов, потому что тот вскоре по собственной инициативе уйдет в отставку.
На уточняющий вопрос, связано ли это как-то со скандалом с задержанием инкассаторов украинского «Ощадбанка», Мадяр ответил: «Может быть связано».
За неделю до этого Мадяр анонсировал расследование в связи с действиями отдельных венгерских органов по захвату украинских инкассаторов и средств Ощадбанка в марте 2026 года.
Напомним, 6 мая венгерская сторона вернула Украине деньги и ценности «Ощадбанка», которые со времени задержания инкассаторов оставались в Венгрии.