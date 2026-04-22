Мадьяр хочет вернуть Австро-Венгерскую империю?: будущий премьер ошарашил заявлением

Петер Мадьяр сделал новое заявление

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр захотел «вернуть Австро-Венгерскую империю на карту мира». Он заявил, что стремится максимально углублять сотрудничество с Австрией и странами Центральной Европы.

Это необходимо Мадьяру для сильной позиции в Брюсселе. Об этом пишет Politico.

Заявление Петера Мадьяра о сотрудничестве Венгрии и Австрии

Будущий лидер Венгрии Петер Мадьяр стремится восстановить влияние Центральной Европы, акцентируя внимание на имперском прошлом стран. Он заявил, что хочет углубить связи с соседними государствами.

Особенно с Австрией, с которой Венгрия имеет прочные экономические связи и общую историю, происходящую от времен Австро-Венгрии 19 века.

«У нас когда-то была общая страна, а Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии. Я хотел бы укрепить отношения между Венгрией и Австрией по историческим, а также культурным и экономическим причинам», — заявлял Мадьяр в начале апреля.

Мадьяр победил Орбана и благодаря тому, что пообещал пересмотреть отношения Венгрии с ЕС. Однако ему хочется сделать это благодаря блоку центральноевропейских стран, разделяющих общие взгляды, историю, экономические интересы и консервативную позицию.

На пресс-конференции Мадьяр в общих чертах наметил, каким бы мог быть такой блок. В частности, он предложил объединить Вышеградскую группу (неформальный альянс Венгрии, Польши, Чехии и Словакии — ред.) с форматом Славкова (Австрия, Чехия и Словакия — ред.).

«Я считаю, что это в интересах каждой страны, включая Австрию и Венгрию», — заявил Мадьяр.

Одними из первых рабочих поездок Петера Мадьяра будут визиты в Варшаву и Вену.

Австрия одобрительно относится к планам Мадьяра. Высокопоставленный австрийский дипломат на условиях анонимности сообщил, что крайне логично укреплять сотрудничество между государствами Центральной Европы в рамках ЕС по образцу модели Бенилюкса.

«Мы все — государства примерно одинакового размера со многими общими интересами, и вместе мы были бы более релевантны с точки зрения возможности голосования», — заявил неназванный дипломат.

Консервативная Австрия давно хотела более глубокого сотрудничества с Венгрией. В начале 2000-х годов попытка союза провалилась. Однако теперь у Венгрии лучшая позиция.

Напомним, Украина завершила ремонт нефтепровода «Дружба». Это открывает путь к получению 90 миллиардов евро от ЕС. Венгрия подала заявку на поставки нефти через «Дружбу».

Ожидается, что старт поставок нефти может начаться уже 22 апреля.

Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить работу нефтепровода. Украина его просьбу выполнила.

Нефтепровод был поврежден в январе 2026 года российским ударным дроном.