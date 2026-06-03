Мадьяр начал масштабные увольнения в МИД Венгрии: под ударом команда Сийярто

Чиновники из команды Сийярто попали под увольнение / © Associated Press

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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр продолжает быструю и активную борьбу против старого правительства страны. После Виктора Орбана он взялся за экс-министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. В частности, Мадьяр массово увольняет чиновников МИД, работавших с Петером Сийярто.

Об этом сообщает парламентский госсекретарь МИД Венгрии Дьердь Велки.

Мадьяр начал увольнять всех чиновников, работавших с Сийярто

Дьердь Велки сообщил, что новое правительство начало массово увольнять сотрудников министерства иностранных дел, работавших с бывшим главой ведомства Петером Сийярто. В частности, было уволено уже 45 человек.

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«В последние недели мы также начали внутренний аудит и институционную реорганизацию в Министерстве иностранных дел. В рамках этого процесса мы приняли решение инициировать разрыв трудовых отношений по взаимному согласию с 45 госслужащими», — сообщил Велки.

Из более чем 1000 сотрудников увольнения затронули несколько десятков человек. Эти люди при руководстве Сийярто участвовали в политическом управлении МИД Венгрии.

«Они непосредственно участвовали в процессе, в результате которого Венгрия потеряла свою репутацию, потеряла доверие союзников, оказалась на периферии Европейского Союза и лишилась доверия в глазах своих важнейших партнеров».

С каждым уволенным работником встретились и объяснили причину решения. 38 чиновников приняли предложение уйти в отставку. Велки добавил, что это не «чистка», а человечное отношение и поддержка для тех, кто ежедневно страдал от того, что происходило в венгерском МИДе.

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По словам госсекретаря МИД Венгрии, цель нового правительства страны — развитие новой дипломатии, которая заслуживает доверия, служит общественному благу и настоящим интересам страны и народа.

Петер Мадьяр: последние новости

Напомним, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр требует добровольной отставки президента Тамаша Шуйока, обвинив его в бездействии, молчании во время общественных кризисов и «измене Венгерской Республики».

После переговоров с главой государства и министром юстиции 2 июня Мадьяр заявил, что в случае отказа Шуйока правительство в течение месяца внесет изменения в Основной закон. Это позволит создать правовые механизмы для принудительного устранения президента и «всех марионеток», а также расширить участие граждан в избрании главы государства с целью восстановления демократии.

Премьер подчеркнул, что институция президентства должна вернуть свой авторитет и не может принадлежать отдельным политикам, например Шуйоку или экс-премьеру Виктору Орбану. По словам Мадьяра, во время личного разговора президент не смог четко объяснить причины пребывания в должности и оправдывал свое игнорирование угроз активистам и журналистам тем, что это «политическая позиция» и часть избирательной кампании.

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Несмотря на критику, Тамаш Шуек заявил в соцсетях, что не собирается уходить с должности, настаивает на конституционной процедуре и ожидает вывода Венецианской комиссии.

Правящая партия «Тиса» подала в парламент законопроект «Шестнадцатая поправка к Основному Закону Венгрии», предусматривающий ограничение пребывания в должности премьер-министра двумя сроками. Инициаторами документа выступили депутаты фракции Мартон Меллетей-Барна и Иштван Хантоши.

Предлагаемая норма запрещает избирать руководителем правительства лицо, уже занимавшее этот пост в общей сложности восемь лет или более, учитывая все мандаты после 2 мая 1990 года (даже с перерывами). Такое конституционное ограничение окончательно исключит возможность возвращения Виктора Орбана на должность премьер-министра Венгрии.

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