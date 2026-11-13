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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Мадьяр оказался в центре громкого скандала: в чем обвинила его бывшая жена

Бывшая жена обвинила премьера Венгрии в шантаже. Дело было передано прокуратуре.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Петер Мадяр

Петер Мадяр / © Associated Press

В венгерскую прокуратуру подали два заявления против премьер-министра Петера Мадьяра. Поводом стали недавние показания его бывшей супруги, эксминистерши юстиции Юдит Варги, которая обвинила его в длительном шантаже и психологическом давлении.

Об этом сообщает Magyar Nemzet.

По данным медиа, первое заявление в Центральную следственную прокуратуру Венгрии подала бывшая депутат парламента от партии «Фидес» Илона Экеш. Она требует проверить премьер-министра по подозрению в вымогательстве и домашнем насилии. Заявление основано на сообщениях в СМИ и показаниях Юдит Варги, которые она на этой неделе дала парламентской следственной комиссии по расследованию злоупотреблений во власти.

В заявлении говорится, что в январе 2023 года Петер Мадьяр тайно записал разговор с женой в их доме без ее согласия. По версии заявительницы, с января 2023 по март 2024 года он шантажировал этой записью.

В частности, Мадьяр якобы угрожал передать аудио стражам порядка, добиться заключения Варги или разрушить ей жизнь, если она не остановит развод или не согласится на его условия раздела имущества и опеки над детьми.

Заявительница утверждает, что из-за угроз прежняя министерша должна была отложить развод или принять невыгодные условия, понеся из-за этого материальный ущерб. Долгое психологическое давление в обращении называют формой психологического террора и контроля в браке.

Отдельно Экеш отмечает юридическое образование Мадьяра — по ее мнению, это доказывает, что он действовал умышленно и его поступки представляют повышенную общественную опасность.

Бывшая депутат просит прокуратуру открыть дело, получить январскую аудиозапись 2023 года и доказательства угроз. Также она требует проверить, как создавался файл, не вносили ли в него изменения и оценить, насколько были нарушены личные права потерпевшей.

Второе заявление с теми же подозрениями — в вымогательстве и домашнем насилии — в столичную следственную прокуратуру подал бывший член партии «Фидес» Иштван Теньи-младший. В документе, с которым ознакомилось издание Magyar Nemzet, отмечается, что обвинения Юдит Варги на парламентских слушаниях достаточно серьезны, чтобы открыть уголовное производство. Теньи-младший призвал прокуроров проверить эти факты и принять необходимые меры в рамках расследования.

Напомним, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что его прадед Эреш Лайош происходил из Мукачево в Закарпатье, где работал окружным нотарем.

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