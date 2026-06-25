Мадяр открывает архивы КГБ: что хотят показать новые власти Венгрии

Петер Мадяр / © Associated Press

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Венгрия планирует обнародовать досье информаторов коммунистической эры. Соответствующий законопроект правительство подало в среду.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Инициатива появилась спустя 37 лет после падения коммунистических режимов в Восточной Европе. В отличие от многих бывших соседей по советскому блоку Венгрия после перехода к демократии так и не открыла широкий доступ к досье информаторов.

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Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что речь идет об исторической обязанности государства.

"Мы погашаем долг, существовавший десятилетиями", - написал он в соцсетях.

Документы планируют сделать доступными к 23 октября — 70-летию Венгерского восстания 1956 года против советского режима.

Несмотря на то, что многие фигурирующие в этих документах люди, вероятно, уже умерли, а часть материалов могли изъять из архивов, инициативу рассматривают как символический шаг. Она должна пролить свет на сеть информаторов коммунистических времен и людей, которые ею руководили.

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Часть этих людей после демократического перехода могла сохранить влияние и стать частью новой политической и экономической элиты.

Законопроект также предусматривает создание независимого комитета. В него должны войти действующие сотрудники разведки, независимые историки и архивисты. Они будут определять, какие документы могут оставаться засекреченными.

В то же время, критерии для сохранения секретности должны стать более жесткими. Если основанием для засекречивания могли быть угрозы внешним связям Венгрии, то в дальнейшем речь пойдет только о документах, которые могут повредить отношениям с ЕС, Европейской экономической зоной или государствами НАТО.

Это означает, что Россию больше нельзя будет использовать в качестве аргумента для сохранения документов в тайне.

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Напомним, на прошлой неделе Петер Мадяр лично добился изъятия пункта об ускоренном вступлении Украины из финальной декларации саммита Евросоюза. По его словам, удаление этой важной фразы далось непросто из-за сопротивления других европейских лидеров, однако обеспечило согласие всех участников.

Тогда же глава венгерского правительства публично выразил большие сомнения в необходимости срочного открытия остальных переговорных кластеров с Киевом. Свой скептицизм он объяснил чисто процедурными мотивами и нежеланием посылать плохой знак государствам Западных Балкан, годами ожидающим европейского членства.

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