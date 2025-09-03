- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 2 мин
Мадяр показал результаты украинских ударов по территории России
Август стал месяцем ударов по российской нефтяной инфраструктуре.
Август стал месяцем ударов по российской нефтяной инфраструктуре.
Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди в Telegram.
Украинские Силы беспилотных систем в августе совершили 17 успешных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), нефтехранилища и другие объекты энергетической инфраструктуры.
«17 мгновений августа (НПЗ). Итоги вояжа Птиц СБС храбочими нефтеналивайками», — написал «Мадяр».
По данным группы «Жало Птиц», в частности, 14-го полка СБС и группы «Граф», удары были нанесены по меньшей мере по 17 объектам. Рязанский НПЗ, база ГСМ «ЭРТАН», НПЗ «Албашнефть», НПС «УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» и т.д.
Практически каждый день в течение месяца 14 полк совершались атаки.
2 августа: Рязанский НПЗ;
3 августа: База ГСМ АЭ «СОЧИ»;
7 августа: Афипский НПЗ (совместно с ГУР);
8 августа: База ГСМ «ЭРТАН»;
10 августа: Саратовский НПЗ;
12 августа: НПС «УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (совместно с ГУР);
14 августа: Волгоградский НПЗ (совместно с ГУР);
16 августа: АО «Невинномысский азот» (совместно с другой составляющей СОУ);
18 августа: НПС «Никольское-ТРАНСНЕФТЬ»;
20 августа: Новошахтинский НПЗ (группа «Граф»);
21 августа: НПС «УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (совместно с ГУР);
22 августа: НПЗ Албашнефть (группа «Граф» совместно с ГУР);
24 августа: Сызранский НПЗ (совместно с ССО);
28 августа: Куйбышевский НПЗ (совместно с ССО);
28 августа: Афипский НПЗ (совместно с ГУР);
30 августа: Краснодарский НПЗ (совместно с ССО);
30 августа: Сызранский НПЗ (совместно с ССО).
В сообщении отмечается, что атаки проводились как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими украинскими силами, в частности, ГУР и ССО.
Отметим, что украинские Силы беспилотных систем нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области РФ. Это часть нефтепровода «Дружба», которым транспортируют российскую нефть в Европу.
После атаки командующий СБС «Мадяр» заявил о «полном стопе перекачки нефти на неопределенный срок».
Впоследствии стало известно, что транспортировка возобновилась.
Венгрия и Словакия гневно отреагировали.
Позже премьер Словакии Роберт Фицо пожаловался кремлевскому главе Владимиру Путину на украинские удары по нефтепроводу «Дружба».