Мадяр показал результаты украинских ударов по территории России

Август стал месяцем ударов по российской нефтяной инфраструктуре.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди в Telegram.

Украинские Силы беспилотных систем в августе совершили 17 успешных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), нефтехранилища и другие объекты энергетической инфраструктуры.

«17 мгновений августа (НПЗ). Итоги вояжа Птиц СБС храбочими нефтеналивайками», — написал «Мадяр».

По данным группы «Жало Птиц», в частности, 14-го полка СБС и группы «Граф», удары были нанесены по меньшей мере по 17 объектам. Рязанский НПЗ, база ГСМ «ЭРТАН», НПЗ «Албашнефть», НПС «УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» и т.д.

Практически каждый день в течение месяца 14 полк совершались атаки.

Фото: скрин видео командующий Сил беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди

2 августа: Рязанский НПЗ;

3 августа: База ГСМ АЭ «СОЧИ»;

7 августа: Афипский НПЗ (совместно с ГУР);

8 августа: База ГСМ «ЭРТАН»;

10 августа: Саратовский НПЗ;

12 августа: НПС «УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (совместно с ГУР);

14 августа: Волгоградский НПЗ (совместно с ГУР);

16 августа: АО «Невинномысский азот» (совместно с другой составляющей СОУ);

18 августа: НПС «Никольское-ТРАНСНЕФТЬ»;

20 августа: Новошахтинский НПЗ (группа «Граф»);

21 августа: НПС «УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (совместно с ГУР);

22 августа: НПЗ Албашнефть (группа «Граф» совместно с ГУР);

24 августа: Сызранский НПЗ (совместно с ССО);

28 августа: Куйбышевский НПЗ (совместно с ССО);

28 августа: Афипский НПЗ (совместно с ГУР);

30 августа: Краснодарский НПЗ (совместно с ССО);

30 августа: Сызранский НПЗ (совместно с ССО).

В сообщении отмечается, что атаки проводились как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими украинскими силами, в частности, ГУР и ССО.

Отметим, что украинские Силы беспилотных систем нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области РФ. Это часть нефтепровода «Дружба», которым транспортируют российскую нефть в Европу.

После атаки командующий СБС «Мадяр» заявил о «полном стопе перекачки нефти на неопределенный срок».

Впоследствии стало известно, что транспортировка возобновилась.

Венгрия и Словакия гневно отреагировали.

Позже премьер Словакии Роберт Фицо пожаловался кремлевскому главе Владимиру Путину на украинские удары по нефтепроводу «Дружба».