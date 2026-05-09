Мадяр поставил ультиматум президенту Венгрии: детали громкого заявления

Петер Мадяр / © Associated Press

В Венгрии новый премьер-министр Петер Мадяр начал свою каденцию с политической атаки на действующую верхушку. Сразу после принесения присяги глава правительства выступил с прямым требованием к президенту страны Тамашу Сульоку сложить полномочия.

Об этом пишет Bloomberg.

Встреча Мадяра с Сулеком в парламенте длилась всего несколько минут, однако ее последствия могут изменить конституционный строй страны. Премьер-министр призвал главу государства найти в себе «смелость» и покинуть пост из-за молчаливого согласия правительства с системными недостатками в стране.

«Пора уйти с достоинством, пока это возможно», — заявил Мадяр, обращаясь к Сульоку.

Премьер установил четкий срок выполнения требования: заявление об отставке должно быть подано до 31 мая. По словам Мадяра, Сульок «никак» не может в дальнейшем представлять венгерский народ как глава государства, поскольку не выступал против разрушения демократических институтов.

Во время своей первой речи в должности главы правительства Мадяр неоднократно извинился за действия предыдущего кабинета министров. В частности, речь шла о неспособности властей расследовать нападения на журналистов, давление на гражданское общество и вопиющие случаи жестокого обращения с детьми в государственных домах.

«Я прошу прощения за неспособность расследовать злоупотребления и нападения на журналистов и гражданское общество», — подчеркнул премьер.

Он подчеркнул, что недостатки бывшего правительства варьировались от идеологического разрушения демократии до физического и психологического насилия над несовершеннолетними в государственных учреждениях, на что предыдущая власть закрывала глаза.

Политическая сила Петера Мадяра Тиса получила мандат на радикальные изменения после ошеломительной победы на выборах прошлого месяца. Получив более двух третей голосов в парламенте, у партии теперь есть конституционное большинство.

Также Мадяр объявил о намерении провести конституционную реформу и исправить искажения в институциональной системе государства, которые за 16 лет сделал Орбан.

«Мы приступим к пересмотру конституционной системы Венгрии, усилим систему сдерживаний и противовесов, инициируем ограничение количества премьер-министерских сроков», — сказал он.

Напомним, в субботу, 9 мая, новым премьер-министром Венгрии официально стал Петер Мадяр. Он заменил на этом посту Виктора Орбана, которого долгое время считали одним из наиболее пророссийских политиков в Европейском Союзе.

Также президент Украины Владимир Зеленский поздравил Мадяра с началом работы в должности премьер-министра Венгрии. В своем обращении Зеленский отметил готовность Украины развивать сотрудничество с Будапештом и строить добрососедские отношения между странами.

Также украинский лидер назвал символическим то, что вступление Мадяра в должность состоялось именно 9 мая — в День Европы.

