Мадяр предложил известной шахматистке возглавить Венгрию: что ответила Юдит Полгар

Юдит Полгар / © Getty Images

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Легендарная венгерская шахматистка Юдит Полгар отказалась баллотироваться на пост президента страны. Накануне премьер-министр Петер Мадяр заявил, что предложит ей занять этот преимущественно церемониальный пост.

Об этом сообщает агентство The Guardian.

«Я благодарна за предложение, но не чувствую в себе достаточно сил, чтобы взять на себя историческую ответственность за объединение разделенной нации. Поэтому я не могу принять эту просьбу», — написала она.

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Мадьяр объяснял, что Венгрии нужен президент, которым могли бы гордиться все граждане, а имя Полгар на протяжении десятилетий ассоциируется с талантом и настойчивостью.

Юдит Полгар — единственная шахматистка, которая входила в десятку лучших игроков мира и преодолела отметку в 2700 рейтинговых баллов. Она в течение 25 лет возглавляла женский рейтинг, а завершила карьеру в 2014 году.

Предложение Мадяра прозвучало на фоне досрочного прекращения полномочий президента Тамаша Сульока, назначенного во времена правления Виктора Орбана.

На минувшей неделе парламент Венгрии поддержал соответствующую конституционную поправку. Идею выдвинуть Полгар ранее также поддержали 16 известных венгров, в том числе изобретатель кубика Рубика Эрне Рубик.

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Ранее сообщалось, что спикер парламента Венгрии Агнеш Форстхоффер будет исполнять обязанности президента страны до избрания нового. В стране вступят в силу новые конституционные изменения, предполагающие досрочное прекращение полномочий Тамаша Шуйока.

Напомним, по данным СМИ, Венгрия снова заблокировала продвижение Украины в ЕС.

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