Мадяр сделал громкое заявление об условиях завершения войны в Украине: какова позиция Венгрии

Лидер венгерской партии Тиса Петер Мадяр заявил, что Украина является жертвой войны и имеет исключительное право самостоятельно определять условия завершения конфликта.

Об этом политик сообщил 13 апреля, передает Clash Report.

Петер Мадяр подчеркнул, что ни одно государство не имеет права выдвигать требования по условиям завершения войны или принуждать Киев к территориальным уступкам. По его словам, отказ от собственных земель будет восприниматься внутри украинского общества как измена.

«Венгрия отдает себе отчет, что Украина является жертвой этой войны. Согласно Будапештскому меморандуму 1994 года, защита территориальной целостности и суверенитета Украины является обязанностью любого украинского правительства. И никто не имеет права указывать им, при каких условиях они должны заключить мир», — заявил политик.

Мадяр резюмировал, что решение о подписании мирного договора должно быть принято исключительно официальным Киевом. Он также выразил надежду на завершение четырехлетней войны.

Позиция Петера Мадяра по отношению к Украине — последние новости

Напомним, в Венгрии завершилась 16-летняя эпоха Виктора Орбана: на выборах 12 апреля оппозиционная партия «Тиса» получила конституционное большинство (138 мест из 199).

После этого Петер Мадяр стал сенсацией европейской политики, но его видение будущего Украины остается сложным и неоднозначным.

Тем не менее, венгерский лидер выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС после победы на выборах в Венгрии.

Ранее мы писали, что позиция Венгрии по отношению к Украине может кардинально измениться в зависимости от успехов лидера партии-победительницы «Тиса» Петера Мадяра во внутренней политике. Ключевыми факторами станут благосостояние венгров и состав нового правительства, которое сформируют в мае.

Также мы писали, что политик объяснил, почему Венгрия не сможет остановить процесс с выделением кредита ЕС для Украины, хотя и откажется от финансового участия.