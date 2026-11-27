Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр / © Associated Press

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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против финансирования Украины в рамках следующего семилетнего бюджета Европейского Союза на 2028–2034 годы. Он обосновал свою позицию тем, что Украина, не являющаяся членом ЕС, может получить не менее 100 млрд евро, тогда как чистые поступления в бюджет Венгрии, по его оценкам, составят лишь около 15 млрд евро.

Об этом Мадьяр заявил по завершении внеочередного саммита ЕС в Брюсселе 26 ноября, сообщает «Радио Свобода».

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Глава венгерского правительства пояснил, что Будапешт может получить из следующего многолетнего бюджета Евросоюза от 32 до 34 млрд евро. Однако после вычета взносов Венгрии в общий бюджет чистый объем поступлений составит примерно 15 млрд евро.

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В то же время, по словам Мадьяра, предложенная бюджетная модель предусматривает выделение Украине не менее 100 млрд евро, хотя она не является членом Европейского Союза.

«В предложении по семилетнему бюджету предусмотрено, что Украина получила бы 100 миллиардов евро. Очевидно, недопустимо, чтобы страна-член ЕС Венгрия получала в чистом выражении 15 миллиардов евро, а страна, не являющаяся членом ЕС, гарантированно получала как минимум 100 миллиардов евро на достаточно длительный, неопределенный период», — заявил венгерский премьер.

В то же время в Евросоюзе есть страны, которые вносят в общий бюджет больше, чем получают из него. В частности, Германия входит в число крупнейших нетто-плательщиков.

Канцлер Фридрих Мерц после саммита напомнил, что Берлин обеспечивает примерно четверть европейского бюджета, но получает обратно напрямую лишь около 8% его средств.

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Венгрия против предоставления Украине кредита на 45 млрд евро

Мадьяр также выступил против предложения Европейской комиссии предоставить Украине дополнительный кредит в размере 45 млрд евро в 2027 году при участии всех государств-членов ЕС.

Будапешт настаивает на том, чтобы отдельные страны, не желающие участвовать в финансировании, могли отказаться от участия в этой программе. Такой механизм уже применялся во время предыдущего согласования финансовой помощи Украине.

В свою очередь, Мерц категорически не поддерживает подобный подход. Он выразил надежду, что страны, не желающие участвовать в оказании военной помощи Украине, по крайней мере согласятся финансировать ее гражданские нужды. Подобный вариант ранее поддержала Болгария.

Однако Мадьяр не согласен и с таким компромиссом. Он поставил под сомнение возможность четкого разграничения военных и невоенных расходов Украины.

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«Я подозреваю, что разграничить это будет очень сложно», — сказал венгерский премьер.

Он также отметил, что практически невозможно установить, на какие именно нужды будет потрачен каждый отдельный евро или цент из выделенных средств.

Как Мадьяр хочет помогать Украине

Кроме того, глава венгерского правительства заявил, что Будапешт хочет сохранить возможность самостоятельно определять, какие украинские проекты и регионы финансировать.

По его словам, приоритетом для Венгрии должны оставаться интересы венгерского национального меньшинства, проживающего на Закарпатье.

«Я убежден, что, конечно, нужно проявлять солидарность со страной, находящейся в состоянии войны. Однако именно то государство-член, которое выделяет средства, должно определять, на что пойдут эти средства, как они будут направлены и каким образом», — подчеркнул Мадяр.

Он также сообщил, что в ходе саммита ЕС рассказал европейским лидерам о своей недавней поездке на Закарпатье и о намерении открыть новую страницу в отношениях между Украиной и Венгрией.

В то же время венгерский премьер напомнил, что с начала полномасштабной войны Будапешт оказал Украине помощь на сумму более 100 млрд форинтов (около 268 млн евро).

По его словам, речь идет, в частности, о медицинском и энергетическом оборудовании, транспортных средствах и обустройстве укрытий.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром на Закарпатье. Это был первый визит главы венгерского правительства в Украину с 2015 года. Среди главных тем переговоров — двусторонние отношения, права венгерского меньшинства и вступление Украины в Евросоюз.

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